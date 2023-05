ANNONS

Förra året spelade Polen i vad som kan kallas för “C-VM”.

Nästa säsong väntar spel mot världens bästa landslag för det polska landslaget efter 21 år utanför A-VM.

Tack vare en 6–2-seger mot Rumäninen under fredagen lyckades Polen säkra sin plats i A-VM 2024. Tillsammans med värdnationen Storbritannien tar landslaget steget upp till den högsta VM-turneringen för första gången sedan 2002.

Stora förgrundsfigurer för det polska avancemanget var forwardsspelarna Krystian Dziubinski, Grzegorz Pasiut och Patryk Wronka som alla slutade topp fem i turneringens poängliga, där Dziubinski vann hela B-VM:s poängliga före den NHL-kontrakterade britten Liam Kirk med sina elva poäng (6+5) på fem matcher.

– Det är fantastiskt. Liksom många andra spelare har jag väntat på att vi ska ta klivet upp ända sedan jag var liten. Vi hade några killar i laget som visste att det här kunde vara deras sista chans. Nu ska vi dit och vi kommer att vara redo, säger poängkungen, tillika lagkaptenen, Dziubinski till IIHF:s hemsida.

Spelade “C-VM” förra säsongen

Så sent som förra året spelade det polska landslaget “C-VM”, dit man trillade ned 2018. Under slovakiske tränaren Robert Kalaber lyckades Polen vinna C-VM före Japan ifjol och säkrade i går back-to-back-avancemang via segern mot Rumänien.

Till skillnad från A-VM spelas inget slutspel i B-VM, utan i stället genomförs ett rakt gruppspel där de två främsta lagen tar klivet upp till högstadivisionen efter att man mött varje motståndarlag i en match.

Litauen, med Leksands målvakt Mantas Armalis i laget, kammade noll i turneringen och degraderas till C-VM. Armalis stod fyra av fem matcher för Litauen i turneringen och noterades för en räddningsprocent på 89,8 procent.

