Tuva Kandell lämnar Leksand för att bli en del av Frölundas satsning mot toppen av svensk damhockey. Där hoppas hon ta nästa kliv – i väntan på sin drömflytt till den amerikanska collegeligan.

– Jag har hört att det är en sjukt kul upplevelse, säger Kandell till Hockeysverige.se.

ÅKERÖ/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Bengt ”Fisken” Ohlson, Magnus ”Sigge” Svensson, bröderna Filip och Fredrik Forsberg, Mikael och Marcus Karlberg, "Hasse" och Viktor Lodin, Jon Knuts, tidigare även Mats Åhlberg…

Raden av stora hockeyprofiler boende eller uppväxta kring Åkerö i Leksand kan göras lång, riktigt lång. Här har även en av våra mest lovande backar, Tuva Kandell, växt upp.

– Det var ändå en del hockey efter skolan här då jag växte. Jag hängde mycket mer Erik och Filip Hultgren, men också med alla dom i skolan, berättar Tuva Kandell då Hockeysverige.se träffar henne i barndomshemmet på Åkerö i Leksand för en intervju.

Tuva Kandell fortsätter:

– Vi var mycket uppe på Åkerö skola, åkte inlines och spelade mycket landhockey. På rasterna var det innebandy hela tiden så vi var alldeles svettiga då vi kom till lektionerna igen. Det var mycket hockey, men såklart inte tillsammans med dom namnen du nämnde.

– Tiden med landhockey och allt det där har betytt jättemycket för mig. Det var många av grabbarna i laget som jag växte upp med som spelade där. Det var också där jag utvecklade glädjen för hockeyn, eftersom alla killarna på Åkerö var så himla omhändertagande av mig. Jag fick vara med fast jag var tjej.

Foto: Ronnie Rönnkvist

“Att jag var tjej spelade ingen roll för killarna”

Kandell var nästan alltid ensam tjej när det skulle spelas landhockey eller matcher och träningar med laget.

– Det kunde vara någon annan tjej med på rasterna, men annars var jag alltid ensam tjej. Det kanske var bra för då kunde jag inte ty mig åt någon tjej så det bara var vi.

– Idag kan man se att tjejerna hänger med varandra och killarna är för sig. Då blir det också grupperingar. Jag var en av dom och att jag var tjej spelade ingen roll för killarna.

Hur minns du idag ditt första och enda mål i SDHL så här långt?

– Oj… Jag tror att jag spelade i samma backpar som Elin Lundberg. Jag fick en passning från hörnet och försökte slänga in den på mål från blå. Då såg jag hur den gick in i bortre krysset.

“Började skratta då vi hörde att det skulle vara vi tre”

Har du alltid sett dig själv som en defensiv back?

– Nej, jag tyckte att jag under U18-VM i somras axlade en roll som en offensiv back. Det är också så jag vill spela, men att jag hamnat där jag gjort i Leksand har nog berott på att det funnits många offensiva backar som ansetts vara bättre offensivt.

– Jag är ändå en spelare som kan täcka skott… Det gör mig ingenting att täcka skott och spela boxplay. Då kanske dom kände att jag var den som var mest både och. Jag har fått axla den defensiva rollen i Leksand under några år, vilket jag tycker har varit kul. Jag tycker ändå att jag är en tvåvägsback och trivs med att spela i anfallszonen.

Det såg ut som du fick en annan mer offensiv roll under U18-VM och tycktes där vara en helt annan spelare.

– Ja, men sedan berodde det på hur det gick under matcherna. Det gick bra, jag litade på mig själv och kände också att tränarna litade på mig. Då kunde jag slappna av och göra det jag var bra på, vilket jag tycker att jag visade där.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Har du varit forward något i SDHL?

– Under en säsong med Lars Stenmark hade vi ont om forwards. Jag var yngst och kanske lättast att skola om. Då gick jag mycket som forward.

– Jag tyckte det var kul, men då var det mer att jag skulle hoppa in några gånger, bara vrida av huvudet och köra.

– Vid ett tillfälle spelade jag Nicole Hall och Ella Albinsson som en kedja. Det var mot Djurgården borta. Vi började skratta då vi hörde att det skulle vara vi tre, men det var kul.

“Blivit att jag fåt börja om på nytt”

Tuva Kandells utveckling går stadigt uppåt och senaste säsongen var hon en av lagets viktigaste spelare defensivt.

– Jag har upplevt att jag utvecklat många små detaljer. Jag har blivit ordentligare i spelet och fått ett bättre spelsinne, en bättre blick för spelet.

Hur får man det?

– Det handlar nog mycket om hur man övar på smådetaljer under träningarna. Sedan önskar jag att jag absolut hade utvecklat mitt målskytte mer, men också anfallsspelet.

– Eftersom det har blivit dom här rollerna har jag inte fått den chansen och känt att även offensiven varit min roll.

Under Tuva Kandells tid i SDHL med Leksand, vilket varit fyra säsonger, har hon haft Lars Stenmark, Mathias Olsson, Ylva Martinsen och Jordan Colliton som coacher. Även Alexander Bröms har klivit in i båset och coachat under några matcher.

– Det har påverkat en del eftersom jag nästan varje säsong behövt påvisa på nytt vad det är jag går för, vad jag kan där ute på isen.

– Då har det blivit att jag får börja om på nytt i stället för att ha haft samma tränare under flera säsonger så dom vetat hur min utveckling har sett ut. Det hade kanske varit bra med en tränare som hållit i flera säsonger, men det där vet man såklart inte.

“Hade velat känna att dom litade mer på mig”

Inför säsongen 2022/23 kom Jordan Colliton in som coach i Leksand, vilket också innebar ett mer amerikanskt och rakt ledarskap.

– Under försäsongen gick allt jättebra och jag tycker att jag tog för mig. Sedan fick jag en defensiv roll, vilket jag för min utveckling kände inte var den bästa för just den här säsongen. Jag hade velat känna att dom litade mer på mig över hela banan.

– Jag förstår såklart att det är tufft att komma till Sverige, men jag tycker att hon gjort det bra. Hon gillade när man spelade fysiskt och tog man en sådan utvisning tyckte hon att det var mer okej än en tripping, säger Tuva Kandell som är just en fysisk spelare.

Hur ser du på lagets säsong?

– Vi började ändå ganska starkt. Sedan fick vi en dip på hösten där vi förlorade ganska många matcher i streck.

– Efter jul visade vi verkligen vårt rätta jag och spelade riktigt bra. Det såg vi i kvartsfinalen mot Djurgården. Vi hade lika gärna kunnat slå ut dom.

Det var turbulent på hösten med spelare som lämnade, vad var det som gjorde att ni fick ihop alla bitar?

– Jag tror det bara handlade om att vi struntade i det som hände utanför hockeyn och vi verkligen gick ihop som grupp. Vi fokuserade på det vi visste att vi skulle göra och var bra på.

– Vi insåg under några matcher att det här fungerade och då körde vi vidare utifrån det under slutet av säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Blir en del av storsatsningen

Säsongen 2023/24 kommer Tuva Kandell söka sig söder ut och spela för nykomlingen, Frölunda.

– Jag tror att jag har en stor chans att utvecklas både som människa och hockeyspelare i Frölunda. Jag tror på deras satsning samtidigt som deras träningsmöjligheter verkar väldigt bra.

Vad vet du om satsningen?

– Jag har inte jättemycket koll utan det är mer att jag pratat med Kim (Martin Hasson) och Erika (Holst) och tyckt det låtit väldigt vettigt med deras ledarstil, men också lagmoralen och vad klubben strävar efter för mål. Frölunda är dessutom en bra förening.

Hur ska det bli att bo i Göteborg?

– Det ska bli jättekul och roligt att lära känna nya människor. Jag har alltid varit här och blivit bekväm med mina närmsta under många år. Även om jag kommer sakna mina närmsta supermycket ska det bli både lärorikt och roligt att lära känna nya personer och komma in i en ny grupp.

– Hur det kommer bli vid sidan av hockeyn är fortfarande lite ovisst ännu. Jag har planerat att jobba någonting samtidigt som jag har tankar på att läsa upp någon kurs till nästa år.

– Annars är planen att kunna utvecklas så mycket som möjligt hockeymässigt, träna mycket och se till att allt känns bra.

Känner du några i laget sedan tidigare?

– Nej, inte många. Jag har spelat tillsammans med Lindsay Agnew och Jennifer Carlsson under en säsong.

– Jag tycker (Michelle) Karvinen och dom här verkar väldigt inbjudande och har skrivit och hälsat mig välkommen. Det känns superbra.

Siktar på collegespel

Mycket talar också för att det bara blir en säsong i Frölunda för Tuva Kandell då hon sökt college i USA precis som sin kompis i Leksand, Ida Karlsson.

– Planen är college. Det är egentligen redan bestämt, men jag har inte skrivit på någonting så det kan ändras.

Vad vill du få ut av att gå på college?

– Jag har hört att det är en sjukt kul upplevelse att få vara en del av det utanför hockeyn, men jag har även sett på spelarna som nu går på college verkligen utvecklas för varje säsong. Jag vill ta en roll i laget och spela mycket redan från start. Det kommer nog bli ett bra äventyr för framtiden.

Men först ska du med ditt Frölunda till Tegera Arena för att spela mot Leksand, hur ska det bli?

– Det kommer bli jättekul. Jag har många kompisar där och att möta Ella Albinsson i sarghörnet kommer bli riktigt spännande, säger Tuva Kandell med ett skratt och fortsätter:

– Sedan kommer det såklart kännas konstigt. Leksand är ju hemma och det är här jag varit under alla år. Kanske att jag går till fel omklädningsrum innan första matchen här.

– Jag hoppas att många kompisar, familj och vänner kommer och kollar eftersom det är en bit ner till Göteborg.

