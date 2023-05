ANNONS

Djurgården lyckades inte studsa tillbaka till SHL på första försöket.

Nu är klubbens tidigare sportchef Thomas Johansson orolig för klubben.

– Eftersom jag är inne i den här branschen vet jag vilka följder och konsekvenser sådant här får, säger “Tjomme” till Hockeysverige.se.

Djurgården missade chansen att ta sig direkt tillbaka till SHL efter att ha ramlat ur vår högsta serie säsongen 2021/22. Nu börjar en ännu tuffare resa för stockholmarna där budgeten kring laget får ett annat utseende och då kanske inte till det mer positiva.

Thomas Johansson är idag general manager i Leksand, men spelade med Djurgården mellan 1991 och 2000 samt mellan 2006 och 2008. Dessutom jobbade han under flera säsonger som en av sportcheferna i klubben. Han känner så här dagarna efter att finalserien mot MoDo ligger bakom oss en viss oro för sin gamla klubb.

– Eftersom jag är inne i den här branschen vet jag vilka följder och konsekvenser sådant här får, säger Thomas Johansson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Utifrån vad Djurgården varit historiskt sett känns det tomt att dom inte spelar i SHL. Jag är orolig för föreningen i stort med tanke på dom kalla och tuffa förutsättningarna som funnits under en tid med arenor, intäkter och hela det paketet.

– Djurgården har kämpat under många, många år med dom här frågorna. Att ha tagit klivet upp hade i alla fall på kort sikt gjort att ekonomin hade känts helt okej. Nu när Djurgården inte gjorde det och, som det kändes utifrån och utan jag har någon inblick, kändes det mycket som man lade alla ägg i samma korg, ”GSG”, går det så går det. Det gör att jag är lite orolig för hur framtiden kommer te sig.

– Det är bara att titta lite på resan AIK har haft. Man har försökt satsat, men det har inte fungerat. Sedan har klubben hamnat ekonomiskt illa till och dragit ner på allting.

Det här påverkar såklart inte bara herrlagen.

– Det påverkar damlag, junior, ungdom och vilka möjligheter man har att bedriva en verksamhet på en acceptabel nivå och sådana saker.

“Tjomme” har varit verksam i Djurgården både som spelare och ledare. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Jag är djupt oroad för den delen”

Stockholm är ett väldigt stort rekryteringsområde för hockeyspelare, både tjejer och killar. Thomas Johansson befarar att just rekryteringsarbetet i huvudstaden kan bli betydligt tuffare på sikt när varken AIK eller Djurgården spelar i SHL

– Ja, det tror jag definitivt att det kan bli. Tittar vi på dom 15 största talangerna som finns i varje årskull i Stockholm så har man kunnat få in hälften av dom på sitt hockeygymnasium. Det tror jag inte man kommer få in i framtiden.

– Klart att det i långa loppet kommer påverka att få in killar som kan hjälpa till att få tillbaka Djurgården och AIK i finrummet.

– Förutom det tror jag mycket kommer handla om dom ekonomiska förutsättningarna för att ta sig tillbaka. Så som Hockeyallsvenskans slutspel är upplagt nu tycker jag att det finns förutsättningarna för klubbarna att faktiskt tjäna pengar.

– Lägger man en lite längre plan där man får släppa lite att SHL är ”prio” nummer ett till att det nu i stället skulle vara ”prio” att bygga en ekonomi, bygga en stomme och jobba över tid lite som MoDo gjort under ett antal år… Det kanske är dit man måste backa tillbaka även i Djurgården och förstå var man befinner sig någonstans.

– Nu har jag, som sagt var, ingen inblick i hur Djurgårdens ekonomi ser ut, men jag är djupt oroad för den delen eftersom den kommer ge förutsättningar för att antingen studsa tillbaka upp i SHL eller att man fortsätter i Hockeyallsvenskan under kanske en längre period än bara ytterligare en säsong. Jag sätter en otroligt stor varningsflagg för deras ekonomiska förutsättningar.

“I en framtid kommer nog SHL utökas"

Är det stor skillnad rent hockeymässigt mellan SHL och Hockeyallsvenskan?

– Ja, spelarna är betydligt bättre i SHL. Alla spelare är på en högre nivå än dom i Hockeyallsvenskan. Sedan finns det enstaka spelare i Hockeyallsvenskan som absolut är på en SHL-nivå.

– Det är ingen spelare i Hockeyallsvenskan, tror jag, som går in i en första eller andrakedja i SHL. Kommer man till SHL hamnar man antagligen i en tredje eller fjärdekedja om vi pratar om forwards.

– Klart att det är en otrolig skillnad. I Sverige har vi det här systemet med upp och nedflyttning, vilket är sunt, och det blir otroligt häftiga matcher som skapas av det här. För den allmänna publiken är det otroligt häftiga upplevelser. För lagen som är involverade är det himmel eller kanske helvete, så det finns lite olika sätt att se på det, men som svar på din fråga så är lagen i SHL bättre, ja.

Djurgården deppar efter finalförlusten mot MoDo. Foto: Bildbyrån

Borde vi utöka SHL och ta in flera lag?

– Det där är en större fråga än bara säga ”Ja, jag tycker vi ska ha 16 eller 20 lag”. Jag tror att in i en framtid kommer nog SHL utökas. Exakt med hur många lag och hur man gör det vet jag inte. Känslan jag har är att det inte kommer vara färre lag i SHL utan snarare fler.

– Den här serieutredningen ska påbörjas igen, eller om den inte redan är i gång, om hur man ska göra framåt. Utredningen man hade för tre år sedan ska snurra i gång igen för att se vilket system vi ska ha. Det kanske då öppnar upp för att man ska välja det ena eller andra. I en framtid är jag övertygad om att vi kommer ha flera lag i SHL.

En längre intervju med Thomas Johansson kommer på hockeysverige.se.

