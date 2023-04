ANNONS

I match fem var det nervositet i stora delar och i match sex kom sedan MoDo ut och saknade energi. Trots det menar Karlin att man inte kommer göra förändringar i förberedelserna.

– Nej, då vore vi helt idiotiska, säger han efter sena dramat.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Jag tycker att Modo är lite nervösa. De kanske är tagna av stundens allvar. Det ser så ut. Det är lite för mycket en och en. Backarna hänger inte med.

Det var Peter Forsbergs ord till C More under match fem.

Matchbollen kunde inte slås in och ett sjätte möte väntade på Hovet. Då inledde man återigen svagt och såg ut att sakna energi.

– Ja, jag tycker att vi kommer ut riktigt bra i första, vi är det bättre laget och för spelet, sa Lukas Vejdemo sedan efter matchen som slutade efter ett sent avgörande av Fredrik Forsberg.

Även om MoDo-tränaren Mattias Karlin delvis håller med om starten menar han däremot att hans lag hade övertaget under större delen av matchen.

– Första perioden kommer vi ut lite dåligt. Jag tycker att vi växlar upp i andra och tar över fullständigt. Det är mer eller mindre spel mot ett mål. Jag tycker också att tredje är en bra period, men vi tar för dåligt betalt för de lägen vi har, säger han.

Vad ska ni göra för att det inte blir samma sak på söndag?

– Vi måste vara mer framåtlutade och inte greppa klubban, det är det det handlar om. Sen är det inte så att Djurgården är jättebra i första perioden heller. De har åtta skott på mål. Det är inte som att de tok-dominerar som vi gjorde i andra, så det var väl inga större farligheter så, men vi kom inte riktigt igång i vårt anfallsspel. Djurgården skjuter mycket från blålinjen, det var mycket sånt i första perioden, så det var inga superlägen direkt, säger Mattias Karlin.

Kommer ni göra något annorlunda i uppladdningen?

– Nej, då vore vi helt idiotiska.

“Fan dags att vinna nu - vi är det bättre laget”

MoDo har nu två raka förluster och står plötsligt inför ett avgörande där de för tredje gången har chansen att kliva upp i SHL med en vinst. Och kanske är det så att pendeln nu har svängt till en fördel för Djurgården. Det menade åtminstone Lukas Vejdemo och Djurgårdshjälten Forsberg efter matchen.

– Jag skulle säga att det är vi (som sitter i förarsätet). Vi har vunnit två raka, det är 3–3. Jag tycker de ser lite tröttare ut än vad vi är, säger Forsberg.

Karlin har en lite annan bild.

– Det är hans analys det. Vi får väl titta igenom matchen och se hur det såg ut. Idag tycker jag att vi är klart bättre än Djurgården. De skjuter väl 16 skott på tre perioder, vi har 36. Det är en viss differens där emellan, sen är inte skott allting, säger han och fortsätter:

– Det (två raka förluster) var ingenting vi ville ha såklart, det tror jag alla fattar, men det är så det är. Det är två jämna lag.

När det kommer till hur denna trend ska brytas kommer Karlin in på samma spår igen, att inget ska förändras.

– Det är väl framförallt att göra samma saker som vi gjort hela säsongen, samma rutin. Vi får analysera och ta med det som var bra, det som var mindre bra får vi försöka tvätta bort och komma fulltankade till söndag.

– Det är får förunnat att få spela en sådan match. Vi hade velat avgöra tidigare, men nu är det så. Då är det fan dags att vinna nu. Vi är det bättre laget, men vi måste göra mål. Så vitt jag vet hade Djurgården två raka torsk innan, så vi får kopiera dem.

TV: "Vi har fortfarande inte vunnit någonting"