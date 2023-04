ANNONS

Djurgården tvingar fram en ‘game seven’ i finalserien mot MoDo.

DIF vinner den sjätte matchen på Hovet med 3-2 efter förlängning och därmed väntar en rysare i Örnsköldsvik på söndag.

Djurgården vann i Örnsköldsvik i onsdags vilket tvingade fram en sjätte match på Hovet under fredagskvällen där DIF återigen var piskade att vinna medan MoDo kunde säkra avancemang till SHL vid vinst.

Då är det Djurgården som vinner med 3-2 efter förlängning då Fredrik Forsberg avgör i femte perioden för att tvinga fram en sjunde och helt avgörande finalmatch uppe i Ö-vik på söndag.

Det var hemmalaget som började matchen bäst och skapade press ner mot MoDo. Det skulle sedan dröja till halvvägs in i perioden men sedan kunde Djurgården ta ledningen.

När MoDos Daniel Brickley drog på sig en tripping-utvisning så fick Djurgården chansen i powerplay och då small det till bakom målvakten Kristers Gudlevskis.

Marcus Krüger fick en smäll i förra matchen och spelade då inte mer i tredje perioden men till kvällens match var han tillbaka – även om Djurgårdskaptenen var märkbart hämmad och tekade inte då han är i för stora smärtor. Trots det var det Krüger som gav Djurgården ledningen.

Linus Klasen sköt ett skott som styrdes in via Krüger och in i nätet och 1-0 var ställningen efter första perioden.

– Vi spelar helt okej stundtals, vi gnuggar på. Det är bra att han (Krüger) är där framme och stör. Det är viktigt att vi hänger dit den och fortsätter producera i powerplay, säger Klasen till C More.

Djurgården tar ledningen i PP! 👇 pic.twitter.com/4yaWRwK5vw — C More Hockey (@cmorehockey) April 28, 2023

Trots att MoDo bara skött tre skott på mål under den första perioden så var Mikkel Aagaard nöjd med spelet.

– Jag tycker vi kommer ut och spelar bra. I stora delar av den här perioden så dominerar vi. Vi måste bara få lite mer puckar på mål, de ligger bra i skottlinjen men vi måste hitta ett sätt att få puckarna på kassen så kommer det bli jättebra, säger dansken.

MoDo klev fram och kvitterade

I den andra perioden vaknade sedan MoDo till liv och började skapa chanser ner mot DIF-målvakten Jesper Myrenberg. När bortalaget sedan fick spela powerplay så kom också kvitteringen.

Trots att MoDo knappt skapat någonting i PP-spelet så lyckades de göra mål. Johan Södergran bröt in i offensiv zon och släppte sedan pucken till Theodor Niederbach som sköt in den precis ovanför benskyddet på Myrenberg och 1-1 var ett faktum.

Plötsligt växte MoDo i sitt spel och började gå att känna igen då de fick igång sitt spelskickliga spel.

Niederbach kvitterar, även det i PP! 👏 pic.twitter.com/Retpv38tZD — C More Hockey (@cmorehockey) April 28, 2023

Det blev dock inga fler mål utan 1-1 stod sig och efter att Djurgården vann skotten med 8-3 i första perioden så vände det och MoDo vann skotten med hela 16-5 i andra perioden.

– Jag tycker vi kommer ut med mer energi här i andra och det märks i vårt spel. Vi ska fortsätta bygga vidare på det. Vi har en bra inställning att gå ut och våga spela. Vi har en grym möjlighet här och vi vill ta vara på det, säger Niederbach i pausen.

Djurgården var dock inte nöjda med hur spelet såg ut i mittperioden.

– Det är en svag period från vår sida. Vi får vara glada att vi kommer ifrån den med lika inför sista. Vi spelar inte bra i mittzon utan vi måste få ner puckarna djupare. Ingen bra period av oss men skit i det nu så ska vi ha vår bästa period framför oss, säger DIF:s Nicklas Danielsson inför tredje perioden.

Aagaard gav MoDo ledningen – sen kvittering av DIF

När den tredje perioden började så var det återigen MoDo som kom ut och skapade lägen.

Halvvägs in i perioden så drog dock Djurgården på sig en utvisning då Lukas Vejdemo visades ut för ‘puck out’ och eftersom de två första målen gjorts i powerplay skulle det kunna bli en avgörande sekvens för matchen.

MoDo utnyttjade nämligen PP-spelet och satte 1-2 när danske stjärnan Mikkel Aagaard pangade in ett direktskott som styrdes in bakom Myrenberg via Djurgårdsbacken Cameron Schilling.

Modo just nu i SHL! 🚀 pic.twitter.com/6iUnMRAUg2 — C More Hockey (@cmorehockey) April 28, 2023

Eftersom MoDo hade ledningen så var de just då tillbaka i SHL – men det var fortfarande drygt nio minuter kvar att spela.

Djurgården försökte skapa press i slutet av matchen i hopp om att få in en kvittering. Djurgården plockade ut målvakten för en extra anfallare och då lyckade de också sätta 2-2. Linus Klasen vandrade in och pricksköt in pucken bakom Gudlevskis och kvitteringen var ett faktum med endast 1:46 kvar att spela.

Därmed väntade förlängning för fjärde gången (!) i finalserien.

Djurgården tar ut målvakten och Klasen skickar in en kvittering! 🚨 Förlängning väntar... pic.twitter.com/rP3FfIMKCK — C More Hockey (@cmorehockey) April 28, 2023

Forsberg hjälte i femte perioden

Det skulle alltså bli en riktig rysare i sjätte finalmatchen.

Efter sex minuters spel utvisades Djurgårdens Daniel Brodin två minuter för hög klubba och då fick MoDo chansen i powerplay igen där de gjort sina två mål i matchen. Men Djurgården höll undan i boxplay och 2-2 stod sig.

Med 15 minuter spelat fick Djurgården chansen i powerplay för andra gången i matchen. Men inte heller DIF lyckades utnyttja sitt PP och förlängningen fortsatte.

Det blev inga mål i den fjärde perioden och i stället krävdes det en femte period för att skilja lagen åt.

Djurgården hade sedan ett skott i ribban redan inom de första 30 sekunderna av andra förlängningsperioden men matchen gick vidare.

Avgörandet kom sedan i den andra spelminuten av den femte perioden. Då var det Calle Odelius som sköt ett skott från blålinjen som styrdes in bakom Gudleveskis av Fredrik Forsberg för det avgörande 3-2-målet.

Vilket drama! 😱 Djurgården vinner i den femte perioden och match sju väntar i Örnsköldsvik! 🔥 pic.twitter.com/rK7UDHL9Wl — C More Hockey (@cmorehockey) April 28, 2023

Tack vare Djurgårdens seger så väntar ett jättedrama i finalserien på söndag då det ska spelas en sjunde och helt avgörande match upp i Örnsköldsvik för att avgöra vilket lag som tar klivet upp till SHL.

Djurgården – MoDo 3–2 OT (1-0,0-1,1-1,0-0,1-0)

Djurgården: Marcus Krüger, Linus Klasen, Fredrik Forsberg.

MoDo: Theodor Niederbach, Mikkel Aagaard.

3-3 i matcher.

