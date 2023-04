ANNONS

Småkronorna är klara för semifinal i U18-VM.

De vinner nämligen kvartsfinalen mot Lettland med hela 6-1.

Sverige fortsätter att imponera i U18-VM. Efter att ha vunnit alla sina fyra matcher i gruppspelet så väntade kvartsfinal mot Lettland under torsdagskvällen.

Det blev då också seger för Småkronorna med 6-1 som därmed säkrar sin plats i semifinalen.

Det dröjde inte länge innan Sverige tog ledningen utan fyra minuter in i matchen mot Lettland spräckte Noel Nordh nollan då han petade in en lös puck bakom den lettiske målvakten för 1-0.

Småkronorna fortsatte dominera spelet och innan den första perioden var slut så kom även 2-0 för U18-killarna. Noah Dower Nilsson slog en passning som David Edstrom styrde in i nät och Sverige gick in i paus med en tvåmålsledning.

Kaptenen tvåmålsskytt

I början av den andra perioden fick Småkronorna chansen i powerplay – och då satte Otto Stenberg 3-0-pucken. Kaptenen fick pucken vid ena tekningscirkeln och sköt sedan ett snabbt skott som letade sig in i målet.

Småkronorna drog sedan på sig ett par utvisningar i rad och när Lettland fick spela fem-mot-tre så kunde letterna reducera till 3-1.

Sverige fortsätter dock att ha ett väldigt bra powerplay och när de fick chansen igen så satt också 4-1. Noah Dower Nilsson höll sig framme och kunde styra in pucken efter passning av Zeb Forsfjäll.

Om det fanns något hopp för Lettland att komma tillbaka in i matchen så dödade Småkronorna det direkt i tredje. Bara 42 sekunder in i perioden så fick Otto Stenberg pucken bakom den förlänga mållinjen och skar sedan in framför mål och lade in pucken för 5-1. Hans andra mål i matchen och femte mål i turneringen.

Slutresultatet skrev sedan till 6-1 efter att Simon Zether gjort mål med drygt en minut kvar att spela.

Sverige ställs nu mot tufft motstånd då Kanada väntar i semifinalen. Småkronorna vann dock med hela 8-0 i premiären mot Kanada i gruppspelet. Semifinalen spelas på lördag

Sverige – Lettland 6–1 (2-0,2-1,2-0)

Sverige: Otto Stenberg 2, Noel Nordh, David Edstrom, Noah Dower Nilsson.

Lettland: Davids Livsics.

