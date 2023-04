ANNONS

Dalibor Dvorsky och Slovakien fortsätter att utmana stornationerna. I kvartsfinalen mot Finland stod laget för turneringens största skräll när man vann med 3-2 – trots att Finland vann skotten med hela 56-16.

– Vi har en sån sjuk team spirit, säger Dalibor Dvorsky, som blev stor matchvinnare med tre poäng, till Hockeysverige.se.

PORRENTRUY (HOCKEYSVERIGE.SE)

Slovakien pressade både Sverige och Kanada samtidigt som de vann mot Tjeckien.

I kvartsfinalen mott Finland visade de också att det är ett lag att räkna med. Med en arbetsmoral överlägset allt annat i den här turneringen gick de ut och sköljde över Finland.

1-0 kom redan efter 36 sekunder, när Dalibor Dvorský slog in ledningsmålet på volley.

Det var sedan fortsatt AIK-talangen som skulle vara i fokus. I den andra perioden skickade han in en stenhård passning i slottet som styrdes in via Patrik Masnicas ben. Målet kom i numerärt överläge och gav Slovakien en rejäl energikick.

– Jag tycker vi har bra kemi i kedjan. “Peki” och Cedzo är riktigt bra spelare så det är riktigt kul att lira med dem, säger Dvorsky om Slovakiens stekheta förstalina efter matchen.

Slovakiens förstakedja stekhet

Samtidigt som målvakten Samuel Urban stoppade allt som kom hans väg visade slovakerna gång på gång hur skickliga de är i kontringsspelet.

Dalibor Dvorsky hittade fram till Juraj Pekarcik, som serverade Adam Cedzo öppet mål på den bortre stolpen. Ett mål helt enligt läroboken. Dvorskys assist till målet innebär att han har varit inblandad i åtta av de nio senaste målen som Slovakien har gjort.

Foto: Martin Jansson. Dalibor Dvorsky efter matchen.

– Det är kul, alltid kul att göra mål men jag har inte gjort nåt själv liksom. Jag får bra passningar av mina lagkamrater, men det är kul så klart.

I den senaste måstematchen mot Tyskland stod han för fyra mål och en assist. Totalt har Dvorsky gjort sex mål och elva poäng på fem matcher hittills i U18-VM.

“Sån sjuk team spirit”

3-0-underläget blev för jobbigt att hämta ikapp för Finland även om de skapade stor dramatik i slutet av matchen genom att inleda en vild jakt för att vända. Finland reducera till både 3-1 0ch 3-2 men lyckades inte få in kvitteringen och Slovakien går därmed vidare till semifinal i U18-VM för första gången sedan 2003.

– Det är sjukt, magiskt. Vi är jätteglada att vi är där, men vi är inte klara. Vi har en sån sjuk team spirit, det är det som är vår största styrka, säger Dvorsky.

Finland vann skotten med hela 56-16 i matchen men Slovakiens målvakt Samuel Urban gjorde en jättematch och räddade hela 54 av 56 skott i segern.

– Vi har mindset att vi vinner och att vi ska lira på samma sätt som i dag. Det är bara att fortsätta lira vårt spel.

