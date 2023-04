Hardy Häman Aktell lämnar Växjö efter SM-guldet.

I stället väntar spel i Nordamerika då guldhjälten nu skriver på för Washington Capitals.

Det har inte varit någon hemlighet att Hardy Häman Aktell skulle lämna Växjö för spel på andra sidan Atlanten nästa säsong.

Men nu är det officiellt.

Guldbacken har varit jagad av flera NHL-klubbar men nu står det klart vilka som sajnar honom. Han presenteras nu nämligen av Washington Capitals.

Hardy Häman Aktell skriver ett tvåvägskontrakt som gäller över nästa säsong. Avtalet är värt 775 000 dollar (nästan åtta miljoner kronor) och ger en lön på 82 500 dollar (cirka 850 000 kronor) vid spel i farmarligan.

NEWS | The Washington Capitals have signed defenseman Hardy Häman Aktell to a one-year, two-way entry-level contract ($775,000/$82,500).#ALLCAPS