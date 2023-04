ANNONS

Fredrik Glader bröt sitt avtal med Tingsryd av personliga skäl.

Nu står det klart att Arto Miettinen tar över som ny huvudtränare.

Tidigare den här veckan meddelade Tingsryds AIF att huvudtränaren Fredrik Glader lämnar sitt avtal av personliga skäl.

– Som min familjesituation ser ut just nu, så blir det svårt att få ihop med min anställnig i Tingsryds AIF. Det har till stora delar att göra med avståndet hem, och möjligheten för mig att finnas där oftare för min familj, som läget är just nu. Jag har trivts bra i Tingsryd och en fin känsla för klubben har byggts upp inom mig, men just nu kan jag inte fortsätta leda laget som jag hade önskat. Kanske möts våra vägar igen i framtiden, sade Glader i ett pressmeddelande.

Men nu har Tingsryd hittat sin nya huvudtränare.

På sin hemsida meddelar nu TAIF att det blir Arto Miettinen som blir ny coach för laget. Vid sin sida kommer han få assisterande tränarna Mattias Bergström och Larry Pilut.

Går från ett TAIF till ett annat TAIF

Arto Miettinen kommer närmast från ett tränarjobb i Tranås AIF där han har jobbat de två senaste åren. Tidigare i sin tränarkarriär har han varit assisterande tränare för Oskarshamn och Karlskrona i HockeyAllsvenskan samt huvudtränare för Malmös J20-lag. Nu blir Miettinen huvudtränare på allsvensk nivå för första gången.

28-årige Mattias Bergström har varit J18-tränare inom Tingsryd men i mars lyftes han upp som assisterande tränare inför det allsvenska kvalet mot Västervik. Nu blir han kvar i A-laget. Larry Pilut kom också in inför kvalet och blir även han kvar som assisterande tränare. Pilut är en av Tingsryds största legendarer både som spelare och ledare. Under sin tränarkarriär har han bara varit verksam inom TAIF där han har gjort 14 säsonger som tränare för klubbens A-lag.

