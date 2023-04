ANNONS

New Jersey Devils har utjämnat rivalmötet med New York Rangers till 2–2 i matcher. Detta efter att man vunnit nattens möte i Madison Square Garden med 3–1.

– Det var en riktigt bra insats i defensiv zon, säger stjärnan Jack Hughes till NHL.com.

Efter att ha hamnat i ett 0–2-underläge i matchserien mot New York Rangers har New Jersey Devils nu utjämnat rivalmötet. I natt tog laget sin andra raka seger i Madison Square Garden sedan Devils fått Rangers på fall med 3–1.

Matchen stod 1–1 drygt åtta minuter in i den tredje perioden innan Devilsbacken Jonas Siegenthaler pricksköt in bortalagets ledningsmål från den vänstra tekningscirkeln. Rangers tog sedan ut målvakten i jakten på en kvittering, där Devils i stället kunde punktera matchen genom Ondrej Palat.

– Vi är bara fokuserade på vårt eget spel och vad vi kan göra. Det var en riktigt bra insats i defensiv zon och i mittzon, där vi får ner farten på dem. Sedan hade vi tillräckligt mycket offensiv för att vinna matchen också, säger stjärnforwarden Jack Hughes till NHL.com.

Rangers-tränaren: “En riktig besvikelse”

I Rangers-lägret var det inte lika muntert efter den andra raka förlusten.

– Det är inte ens nära att vara bra nog. Det såg bättre ut i match tre, säger Rangers tränare Gerard Gallant.

– Det var en riktig besvikelse att se detta.

Jesper Bratt noterades för en assist i matchen och har nu skrapat ihop tre passningspoäng på fyra matcher i årets Stanley Cup-slutspel.

New York Rangers – New Jersey Devils 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

New York: Vincent Trocheck.

New Jersey: Jack Hughes, Jonas Siegenthaler, Ondrej Palat.

Matchserien står 2–2 i matcher.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.