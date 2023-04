ANNONS

Nu är det nära, MoDo. Efter kvällens 7-6-vinst på Hovet är man bara en vinst ifrån SHL-avancemang.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sedan april 2016 har MoDo varit ett hockeyallsvenskt lag. Det var så man åkte ut efter en rysarserie mot Leksand, som avgjordes i förlängning i den sjunde matchen.

På onsdag kväll kan MoDo vara ett SHL-lag igen.

Efter kvällens seger på Hovet leder Mattias Karlins mannar finalserien mot Djurgården med 3-1 i matcher.

Det var en jämn förstaperiod där MoDo tog ledningen genom August Berg, som gjorde sitt första mål i slutspelet. Djurgården kvitterade emellertid genom Cameron Schilling, som överlistade en till synes oförberedd Kristers Gudlevskis med ett skott från långt håll.

“Vi visste att den skulle gå in till sist”

I den andra perioden var det målmässig utklassning från MoDo.

2-1 kom genom Josh Dickinson i powerplay. En spelform där MoDo haft stora problem med effektiviteten i den senaste tiden.

– Jag får en bra pass från Riley (Woods). Pucken bara träffade min klubba och jag hade lite tur att den studsade in via stolpen. Vi har skapat många chanser så vi visste att den skulle gå in (i powerplay) till sist. Vi har fortsatt hålla humöret uppe där, sade Dickinson till C More.

3-1 kom genom Niklas Folin - som gjorde sitt första mål på närmare 90 matcher.

4-1 kom när Theodor Niederbach tog ett skott som styrdes i mål via Cameron Schilling. Efter Niederbachs fullträff bytte Djurgården ut målvakten Jesper Myrenberg och ersatte honom med Matthew Galajda.

Djurgårdens Emil Berglund menade att Djurgården utnyttjade sin energi på fel sätt.

– Det är inte bra såklart. Vi spelar med bra energi, men vi utnyttjar den fel. Vi går bort oss och de får för klara lägen. Vi vill mycket, men vi måste kontrollera spelet bättre, sade Berglund efter två perioder.

Målfest i tredje perioden

Men det var i tredje perioden matchen verkligen tog fart. Två snabba Djurgårdsreduceringar från Marcus Krüger och Linus Klasen gjorde att MoDos ledning bara var nere i ett mål. Kort efter 3-4-reduceringen kom emellertid ett 3-5-mål från Riley Woods - ett mål som även det kom i powerplay.

Marcus Krüger reducerade sen på nytt - innan poäng- och skyttekungen David Bernhardt satte 6-4 på en snabb omställning. Och när Djurgården verkligen skulle slutforcera ställde MoDo om på nytt, och gjorde 7-4 via Mikkel Aagaard.

Men den sanslösa målfesten i tredjeperioden var inte slut där. I powerplay direksköt Linus Klasen in 5-7. Djurgårdens fjärde mål och det totalt sjunde målet i tredje akten.

Och det var inte slut där.

Med utplockad målvakt slog Linus Klasen till igen, och reducerade till 7-6. Men det målet blev faktiskt det sista. Trots en massiv Djurgårdsocering under slutminuterna lyckades MoDo hålla undan och vinna.

Nu kan man säkra uppflyttningen hemma i Hägglunds Arena.

