Växjö vinner igen i Skellefteå – bara en seger från SM-guld

Växjö Lakers har en hand på Le Mat-pokalen.

Efter att vunnit lördagens fjärde final mot Skellefteå med 4-1 så leder de nu också serien med 3-1 och är endast en seger från ett fjärde SM-guld.

Eftersom Skellefteå vann senast nere i Småland så var ställningen 2-1 i matcher till Växjö inför lördagens fjärde finalmatch. Växjö hade då chansen att skaffa sig matchboll vid vinst.

Det blev då också Växjö som vann matchen med 4-1 och leder nu även med 3-1 i matcher. De är nu alltså blott en vinst från att säkra SM-guldet.

Växjö inledde svagt i den tredje finalmatchen men under kvällens match var det bortalaget som kom ut riktigt bra och tog kontroll över matchen. Lakers skapade flera målchanser och drygt halvvägs in i första perioden kom också utdelningen.

Efter elva minuters spel kom nämligen 0-1 då kanadensiske backen Keegan Lowe klev upp och skickade in ett handledsskott bakom Skellefteås målvakt Linus Söderström. Växjö bara fortsatte köra och endast två minuter senare gjorde de även 0-2.

Vad är det för avslut av Häman Aktell⁉️ "Kan vara ett av de hårdaste skotten i den här finalserien" 🤯 😮 pic.twitter.com/4015lT0jM8 — C More Hockey (@cmorehockey) April 22, 2023

Drömträff av Häman Aktell: “Satt otroligt bra”

Lagkaptenen Erik Josefsson var tillbaka i spel efter att ha missat de senaste matcherna på grund av skada. Han vann då tekningen rakt bak till Hardy Häman Aktell som pangade in ett stenhårt slagskott bakom Söderström som knappt hann reagera.

Häman Aktell var sedan också inblandad i en annan situation precis i slutet av perioden. Storväxte backen delade nämligen ut en tackling på Skellefteås Filip Sandberg och domarna videogranskade tacklingen för att se om det skulle vara matchstraff. De ändrade dock sitt beslut och straffet blev i stället en två minuters utvisning för ‘checking to the head’.

Växjö hade då ledning med 2-0 efter 20 spelade minuter.

– Jag fick en bra träff på den. Den glider sakta till mig och jag försöker bara att inte träffa deras forward som försöker blocka. Jag tror han (målvakten) ser den ganska sent så den satt otroligt bra där, säger Hardy Häman Aktell till C More om målet och fortsätter:

– Vi har startat ganska dåligt i alla matcher egentligen och de har sköljt över oss. Men vi har ändrat lite grejer i vår forecheck och det verkar funka hittills.

Växjö vann skotten med hela 15-4 i första perioden.

– De kastar in en del puckar från blå och har därav mycket skott. Vi skapar ändå bra och i hög intensitet. Vi ska fortsätta ligga på dem här i andra perioden, säger Skellefteås lagkapten Oscar Möller.

Viktig reducering av Skellefteå

Skellefteå inledde andra perioden bra och ledde skotten med 6-0 efter drygt tre och en halv minut. Då vände Växjö på spelet och med lagets första skott i mittperioden så satte Joel Kellman 0-3.

Skellefteå åker på en riktig örfil? 😶 pic.twitter.com/azYFJ4wRBD — C More Hockey (@cmorehockey) April 22, 2023

Strax efteråt tog Skellefteå timeout. Och fick sedan in energi i laget igen då de satte press ner mot Växjös målvakt Emil Larmi som återigen var svår att få hål på.

I slutet av den andra perioden fick sedan Skellefteå spela powerplay – och då kunde de även spräcka nollan.

Efter att ha samarbetat med Rickard Hugg så fick Oscar Möller pucken och sköt ett skott på första stolpen som överraskade Larmi och Skellefteå fick in en väldigt viktig reducering inför tredje perioden.

– Absolut, det är stor skillnad på tvåmålsunderläge och tremålsunderläge inför tredje så självklart var det viktigt, säger Hugg till C More.

Viktig reducering för hemmalaget i slutet på andra perioden! 💥 pic.twitter.com/r0MKnwybjw — C More Hockey (@cmorehockey) April 22, 2023

Kellman tvåmålsskytt

I den tredje perioden jagade Skellefteå för att reducera igen och ta sig tillbaka in i matchen på allvar.

Men Skellefteå drog på sig en utvisning för sex spelare på isen och Växjö fick då chansen i powerplay. På de första sju matcherna mot Skellefteå den här säsongen i både grundserie och slutspel hade Växjö inte gjort ett enda mål i powerplay. Men nu bröt de den trenden.

Hardy Häman Aktell spelade fram till Joel Kellman som sköt pucken högt bakom Linus Söderström för 1-4 och Växjö hade då lyckats göra mål i powerplay. Kellman hade inte gjort ett enda mål på de 15 första matcherna i SM-slutspelet men nu har han gjort tre mål på de två senaste matcherna i finalserien.

Skellefteå tog ut målvakten i slutet av matchen för att försöka få kontakt igen men de hade mycket svårt att skapa några heta målchanser och i stället fick bortalaget chansen att spela powerplay efter att Skellefteå dragit på sig en utvisning.

Växjö höll undan trots att Skellefteå tog ut målvakten igen och hemmalaget fick aldrig in någon reducering utan Lakers kunde vinna matchen med 4-1.

Den femte finalmatchen mellan Växjö och Skellefteå spelas nere i Småland på måndag och Växjö har då chansen att säkra sitt fjärde SM-guld i klubbens historia om de vinner den matchen.

Skellefteå – Växjö 1–4 (0-2,1-1,0-1)

Skellefteå: Oscar Möller.

Växjö: Joel Kellman 2, Keegan Lowe, Hardy Häman Aktell.

Växjö leder finalserien med 3-1 i matcher.

