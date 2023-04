ANNONS

Igår tog Skellefteå en direkt nödvändig seger i jakten på SM-guldet. Redan 1978 tog man sitt första guld. I en försmak till helgens Old School Hockey minns en av hjältarna, Håkan Eriksson, resan till SM-guldet.

– Det här laget, med drivet och öset, var helt magiskt.

Just nu spelar Skellefteå om SM-guldet i en finalserie mot Växjö. Säsongen 1977/78 vann Skellefteå klubbens första SM-guld. En som var med på den guldresan var Håkan Eriksson.

I Old School Hockey, som du kan läsa på hockeysverige.se under söndagen, ser han tillbaka på den säsongen.

– Den här stora dosen träning började trots allt bära frukt. Jag kände dels att jag fick en annan position i laget, men också en annan styrka. Att jag klarade av att spela där, jag var stark och hade mött alla dom här spelarna. Jag tror det var en mental process som gjorde att jag hittade rätt position.

– Dessutom, som jag sa, det här laget med drivet och öset var helt magiskt. Det var en kombination av många saker.



Vad var nyckeln till att ni vann guldet 1978?

– Framför allt sammanhållningen i laget. När vi hade så starka personligheter kunde det finnas en risk att det skulle splittra, men nej så blev det aldrig.

– Tränarna var också duktiga. Säsongen 1977/78 var det Anders Rönnblom som var tränare. Pelle Lundström var innan det. Det var inte så att tränarna var otydliga, men dom förstod vikten av att låta laget själva skapa det här drivet.

– Många gånger kan det vara ännu bättre än starka coacher som försöker pådyvla laget ett sätt att vara. Här fick laget ta hand om det själva, inom vissa ramar förstås.

“Den finalserien är svår att glömma”

En spelare som också hade en stor roll i Skellefteås guld var Martin Karlsson som nu hade återvänt efter att ha vunnit flera SM-guld med Brynäs.

– Martin, Hardy och ”Tjuven” var bland dom fem bästa i hela ligan vad det gäller poängskörd (etta Martin Karlsson, tvåa Hardy Nilsson, femma Per Johansson) och alla tre spelade i samma kedja.

–Martin var spelaren med en otrolig skridskoåkning och en fantastik teknik. Tillsammans med Hardy, den hänsynslösa och med Per som var en slitvarg blev det en kedja som var välkomponerad och väl sammansatt.



Skellefteå vann SM-guldet efter att ha besegrat AIK med 2-1 i matcher. Stor matchvinnare blev Lars Nyström med sitt 4-3 avgörande mål på Scandinavium i den tredje och avgörande matchen.

– Den finalserien är svår att glömma. Nu var det bara tre matcher, men bortamatchen förlorade vi med 5-1. Vid hemmamatchen kände vi att det var ett måste och den vann vi också med nästan samma siffror (5-2).

– Andra matchen totaldominerade vi, precis som det alltid var i Skellefteå vid den här tiden. I första perioden körde vi över allt och det var en otrolig stämning. Det går såklart aldrig att glömma. Sedan spelades tredje matchen på neutral plan i Göteborg. Det var en häftig känsla och jag får fortfarande rysningar då jag tänker på den. Den säsongen spelade jag i en kedja med Uffe Hedman och Rolle Stoltz.



Däremot missade Håkan Eriksson firandet på Skellefteås gator efter guldet.

– Tyvärr var jag och några spelare från AIK på väg till Leningrad (Idag: St. Petersburg) eftersom vi var uttagna i Vikingarna (B-landslaget). Vi åkte direkt från Göteborg till Stockholm och sedan vidare till Leningrad.

– Jag har sett firandet på bilder och frugan var och tittade. Det tycks ha varit helt magiskt. Dessutom glömde dom Johnny Forsman i Umeå. Flyget mellanlandade där. Johnny gick in på muggen. När planet sedan landade i Skellefteå på Falmark och killarna klev ur stod hans sambo, som han hade på den tiden, för att ta emot honom. Men, nej han var inte med. Jag tror att han senare tog taxi från Umeå till Skellefteå.

– Hjärtat rymmer två lag. Måste jag välja blir det Djurgården. Skellefteå är min hembygd och många starka minnen, så självklart… Möts Skellefteå och Djurgården, vilket jag hoppas att dom gör snart igen, är det klart att jag håller på Djurgården om jag måste ta ställning. Skellefteå är en underbar ort, har ett fantastiskt lag och många fina minnen.