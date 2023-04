ANNONS

Efter över nio perioders tid fick Skellefteå till slut hål på Emil Larmi.

Det hela ledde till ett galet och långt drama där Simon Robertsson till slut blev den stora övertidshjälten med sitt 3–2-mål.

– Det var riktigt skönt. Det blev många perioder, säger Robertsson till C more.

Han murade igen målburen helt i andra mötet. Ikväll klev Emil Larmi ut och isen i Vida Arean och fortsatte storspela. Men till slut fick han se en puck passera - efter cirka 188 minuter av noll insläppta.

Det hela startade ett galet drama i den tredje perioden och till slut säkrade Skellefteå även segern långt in på övertiden - och därmed även 1–2 i matchserien.

– Det går så fort så att inte ens en grym målvakt som Emil Larmi hinner reagera, säger Niklas Wikegård om Simon Robertssons avgörande.

Redan innan nedsläpp hade Larmi stoppat alla puckar i cirka sju perioder (övertid inräknat). Och när första perioden var spelad av det tredje mötet var det fortsatt tätt trots ett klart övertag från Skellefteå.

– Det är 0–0 på tavlan, vi har haft en slå kniv. Vi måste ha en vassare kniv när vi har målchanser, annars är prestationen bra, säger Skellefteåtränaren Robert Ohlsson i pausen och fortsätter prata om hur de ska få hål på Emil Larmi.

– Skjut honom under armarna och sedan skym honom,

Det fortsatte sedan att vara igenspikat. Skellefteå fortsatte driva matchen med sitt spel, men fick inte hål. För Växjös del handlade det mer eller mindre om att endast stå emot och hjälpa sin burväktare så mycket som möjligt.

– Det är både Larmi och försvarspelet. Det måste vara enormt frustrerande just nu, säger C Mores expert Petter Rönnqvist.

“Är det inte Larmi, då är det trävirket”

Efter två perioder var det fortsatt 0–0 och hela 18–6 i skott - trots att Skellefteå hade två riktigt heta chanser som ledde till ramträffar.

– Är det inte Larmi, ja då är det trävirket, säger C Mores kommentator Johan Edlund efter att Joakim Lindström satt ett skott i stolpen i den andra perioden.

– Det är insidan av stolpen. Det är en centimeter ifrån att den ska gå in. Skellefteå har ett enorm momentum. ”Robban” (Robert Ohlsson) tror säkert att den där pucken är inne, men den är inte inne, säger Niklas Wikegård.

Lindström som var tillbaka i laget efter att han missat de två första mötena menade att det inte var något fel på spelet, utan att det bara handlade om att fortsätta i den tredje perioden.

– Enda sättet för oss är bara att fortsätta. Fortsätta bygga på det vi har gjort hittills och göra det ännu bättre i tredje. Det finns inga nya superidéer just nu. Det är samma gamla grejer, skymma målakten, ta ”one-timers” om det går. Komma till de lägen vi vill ha. Det är mycket som är bra, det gäller att fortsätta, säger Lindström till C More.

Sköt bort spöket - startade drama

Experten, Niklas Wikegård var däremot tydlig med att det var något som saknades hos Skellefteå.

– Jag tycker inte att kvalitén på avsluten är tillräckligt bra, säger Wikegård i C Mores sändning.

Växjötränaren Jörgen Jönsson var inte heller särskilt nöjd efter 40 spelade minuter och endast sex skott mot Linus Söderström i Skellefteåmålet.

– Det är tre onödiga utvisningar i den andra perioden. Vi ger hela momentumet till Skellefteå, förlorar för många närkamper. Jag vet inte om vi är lite stressade. Vi vet att det här är Skellefteås chans, men det står 0–0 och det är bra för oss, säger Jönsson till C more.

Det dröjde sedan sju minuter och 57 sekunder av den tredje perioden innan målet kom. Med en skicklig styrning blev Pär Lindholm den som till slut fick hål på Emil Larmi, men ledningen höll inte länge. inte ens fyra minuter senare skickade Dan Sexton in 1–1.

Plötsligt hade hemmalaget fått ny energi i offensiven och kunde även utnyttja det. Med dryga tre minuter kvar att spela tog man även ledningen genom Joel Kellman. Vändningen var fullbordad, men skulle den hålla?

Oväntad hjälte - efter 30 minuter

En utvisning gav Skellefteå chansen att kvittera sent. En chans som man tog direkt genom Oscar Möller. Plötsligt var det 2–2, trots att målet kom efter en tydlig crosschecking på en Växjöspelare.

– Jag tycker att vi gör en bra match. Vi skapar otroligt mycket på Växjö, säger Möller till C More.

20 minuter spelades av i den första förlängningsperioden utan ett enda mål och isen skulle spolas ytterligare en gång.

– Jag tycker att vi har förtjänat vinsten, vi ska gå ut och ta den här i femte perioden, säger Jonathan Pudas till C More.

Till slut blev det även Skellefteå som tog segern. Efter dryga 30 minuter spelade av övertiden tryckte Simon Robertsson in 3–2 och blev den stora hjälten för Västerbottningarna efter en offensiv tekning. Detta efter att han fått större och större förtroende mot avslutningen av matchen.

TV: "Han har inte kroppspråket man vill se från en målvakt"