En första och övertygande 5–1-seger mot de stora rivalerna New Jersey Devils.

Det blev Mika Zibanejads 30-årspresent när hans New York Rangers inatt inledde slutspelet.

– Spelar vi såhär kommer vi att bli framgångsrika, säger backen Adam Fox till NHL.com.

Första slutspelsmötet i åttondelen mellan New York Rangers och New Jersey Devils sammanföll med en viss svensks födelsedag - och slutade på bästa möjliga sätt, med en vinst.

Mika Zibanejad och hans Rangers visade direkt sin erfarenhet av slutspel genom att kliva ut och säkra en 5–1-seger mot rivalen Devils, som nu gör sin första slutspelsrunda sedan 2018.

Det blev däremot ingen poäng för Mika Zibanejad i segern. De stora förgrundsfigurerna blev istället backen Adam Fox som stod för hela fyra assist.

– Jag försöker bara flytta pucken till rätt killar och det är klart det är nice att bidra på det sättet, säger Fox till NHL.com och fortsätter:

– Jag tycker att vi var smarta med pucken. Vi utnyttjade "special teams". Det är en stor del av det. De kommer få sina chanser också och vi behövde några bra räddningar när de gör det, och det fick vi. Spelar vi såhär kommer vi att bli framgångsrika.

Storspelade i målet

Precis som Fox är inne på hade även Rangers-målvakten Igor Sjestiorkin en stor del i segern med sina 27 räddningar.

– Vi måste bara få fler puckar på mål i powerplay. De blockerade många skott och jag tycker att Sjestiorkin gjorde några massiva räddningar. De kunde ha gått in vid något tillfälle, men vi förlorade och blickar nu mot näst match, säger Devils kapten Nico Hischier.

New Jersey Devils – New York Rangers: 1–5 (0–2, 0–1, 1–2)

New Jersey: Jack Hughes.

New York: Vladimir Tarasenko, Chris Kreider x2, Ryan Lindgren, Filip Chytil.

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.