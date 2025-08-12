Förre KHL-svensken klar för storklubben

Pontus Åberg blir kvar i Schweiz.

Den tidigare KHL-svensken är klar för storklubben och regerande schweiziska mästaren ZSC.

Pontus Åberg.

Foto: Jonas Philippe/Alamy

Via sin hemsida meddelar ZSC att den svenske forwarden Pontus Åberg skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till årsskiftet.

– Med Pontus kunde vi förstärkare med en forward som redan har bevisat vad han kan i Schweiz. Vi letade specifikt efter en anfallare som vi kunde använda i powerplay såväl som i boxplay. Han har också en målskicklighet, vilket han har visat flera gånger i Rapperswil och Kloten. Dessutom behöver han ingen uppvärmningstid, eftersom han redan känner till den schweiziska ligan och Zürich mycket väl, säger sportchefen Sven Leuenberger till sajten.

Spelade i KHL säsongen 2023/24

Värvningen kommer efter att importforwarden Andy Andreoff, som hämtats in från KHL-laget Sibir Novosibirsk, förra veckan tvingades till en operation efter att ha skadat sig på träning. Andreoff väntas vara borta fram till årsskiftet.

Åberg kommer närmast från spel i Kloten, dit han gick från Rapperswil-Jona under förra säsongen. Forwarden återvände till Schweiz inför förra säsongen efter att dessförinnan spenderat säsongen 2023/24 i KHL med Barys Astana. Åberg var då en av fyra svenskar i ligan.

Förra säsongen producerade 31-åringen 29 poäng (7+22) på 44 grundseriematcher för Rapperswil-Jona och Kloten.