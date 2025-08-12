Förre KHL-svensken klar för storklubben
Pontus Åberg blir kvar i Schweiz.
Den tidigare KHL-svensken är klar för storklubben och regerande schweiziska mästaren ZSC.
Via sin hemsida meddelar ZSC att den svenske forwarden Pontus Åberg skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till årsskiftet.
– Med Pontus kunde vi förstärkare med en forward som redan har bevisat vad han kan i Schweiz. Vi letade specifikt efter en anfallare som vi kunde använda i powerplay såväl som i boxplay. Han har också en målskicklighet, vilket han har visat flera gånger i Rapperswil och Kloten. Dessutom behöver han ingen uppvärmningstid, eftersom han redan känner till den schweiziska ligan och Zürich mycket väl, säger sportchefen Sven Leuenberger till sajten.
Spelade i KHL säsongen 2023/24
Värvningen kommer efter att importforwarden Andy Andreoff, som hämtats in från KHL-laget Sibir Novosibirsk, förra veckan tvingades till en operation efter att ha skadat sig på träning. Andreoff väntas vara borta fram till årsskiftet.
Åberg kommer närmast från spel i Kloten, dit han gick från Rapperswil-Jona under förra säsongen. Forwarden återvände till Schweiz inför förra säsongen efter att dessförinnan spenderat säsongen 2023/24 i KHL med Barys Astana. Åberg var då en av fyra svenskar i ligan.
Förra säsongen producerade 31-åringen 29 poäng (7+22) på 44 grundseriematcher för Rapperswil-Jona och Kloten.
