Beskedet: SHL-värvningen får kaptensroll

Björklöven har utsett sina lagkaptener inför säsongen.

Axel Ottosson fortsätter som kapten – medan SHL-värvningen Albin Lundin får ett ”A” på bröstet.

Albin Lundin får ett ”A” på bröstet i Björklöven.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån (Montage)

Via sin hemsida meddelar Björklöven att ledarstaben, ledda av nya huvudtränaren Magnus Bogren, utsett säsongens lagkaptener.

Axel Ottosson får fortsatt förtroende som lagkapten, samtidigt som både Mathew Maione och Joel Mustonen behåller sina ”A”:n på bröstet i egenskap av assisterande lagkaptener. Även nyförvärvet Albin Lundin, som hämtades in från Luleå i somras, får ett ”A” på bröstet.

– Vi har en stark grupp ledare i laget och det känns tryggt att ha dessa spelare som förebilder, både i omklädningsrummet och på isen, säger tränarstaben i ett uttalande på sajten.

Ottosson tog över som lagkapten inför förra säsongen, där han ersatte Fredric Andersson som lämnade klubben för spel i danska Frederikshavn.