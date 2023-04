Vita Hästens fans ger upp – konkursen överklagas inte

ANNONS

Hästen Fanz har samlat in 1,8 miljoner kronor samt fått fordringsägare att skriva av närmare tre miljoner kronor i hopp om att häva Vita Hästens konkurs.

Men det räckte inte – klubbens skuldberg var större än man först fick vetskap om och nu står det klart att konkursen inte kommer överklagas.

Det rapporterar Norrköpings Tidningar.

Under onsdagen slogs spiken i kistan – Vita Hästen går i konkurs.

För ett par veckor sedan lämnade klubben in en konkursansökan och det har redan bekräftats att Västervik tar Hästens plats i HockeyAllsvenskan.

Trots det valde eldsjälar inom supporterföreningen Hästen Fanz att inte ge upp hoppet om Vita Hästen. De startade en insamling för att betala av klubbens skulder och gjorde också klart med en juristfirma som skulle driva överklagan mot konkursen.

Men nu går drömmen i kras.

Det blir ingen överklagan till hovrätten.

Vita Hästen Ishockey AB går i konkurs.

Får börja om i Division 3

Hästen Fanz samlade in otroliga 1,8 miljoner kronor på bara ett par veckor samt fick fordringsägare att skriva av närmare tre miljoner kronor. De jobbade då mot att få in nio miljoner kronor för att betala av alla skulder och en privat finansiär stod även redo att dubbla det som Hästen Fanz fått ihop via insamlingen.

Allt för att rädda klubben.

Men under onsdagen tvingas supportrarna kasta in handduken efter att det enorma arbete som de har lagt ner. I dag fick de nämligen reda på att skuldberget var mycket större än förväntat då konkursförvaltaren berättade att ytterligare tre miljoner kronor krävdes för att överklaga konkursen.

Vita Hästen kommer därmed att tvingas börja om i Division 3.

Så ska pengarna användas: “Om två år ska vi vara i ettan”

– Juristen hade nog inte ens skickat in överklagan med våra förutsättningar. Konkursförvaltaren sa att han inte hade rekommenderat hovrätten att driva igenom överklagan. Det tog liksom stopp för oss, säger Magnus Bodin från Hästen Fanz till Norrköpings Tidningar.

De 1,8 miljoner kronor som samlades in kommer dock inte gå till spillo. De kommer nämligen skjutas in i moderföreningen Vita Hästen.

– En nystart. Det är ett startkapital till där vi hamnar. Det lär ju bli hockeytrean. Alltså, Vita Hästen i trean ska bara vara pang – upp till tvåan. Och sen pang – upp till ettan. Om två år ska vi bara vara i ettan. Därifrån är det svårare, det vet vi. Det ska gå fort, men vi ska inte bli fartblinda och jag hoppas att vi som engagerat oss i det här kan vara en del av den grunden i klubben, säger Magnus Bodin.

