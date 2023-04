ANNONS

Så sent som förra säsongen spelade Janne Kuokkanen 50 matcher för New Jersey Devils. Nu är han klar för spel i Malmö.

– Vi har följt Janne sedan tidiga junioråren och har sett hur han har tagit sig an varje nivå på ett föredömligt sätt, säger sportchefen Björn Liljander.

Malmö har hittat sin förstecenter. Janne Kuokkanenanländer från Fribourg-Gottèron, där han gjorde 31 poäng på 42 matcher den senaste säsongen. Dessförinnan gjorde han ett gäng år i Nordamerika, och levererade 42 poäng på 119 matcher i NHL.

Nu har Kuokkanen skrivit på för ett år i den här säsongens SHL-jumbo.

– Jag har hört mycket gott om SHL och att det ska vara ganska likt NHL med mer taktiskt spel än i den schweiziska ligan. Jag tror att ligan passar mig väldigt bra med tanke på var jag befinner mig i min karriär, säger han till Malmös hemsida.

Landslagsman

24-åringen är just nu med och slåss om en plats i det finska VM-laget. Han står noterad för fem landskamper under säsongen.

– Vi är väldigt glada över att Janne kommer till oss i Malmö för att vara med på en resa framåt. Vi har följt Janne sedan tidiga junioråren och har sett hur han har tagit sig an varje nivå på ett föredömligt sätt. Janne är en smart hockeyspelare, med bra skridskoåkning och skicklighet över pucken. Han är en spelare i en bra ålder med en imponerande meritlista från både spel i Nordamerika samt Finland och Schweiz, säger Malmös sportchef Björn Liljander.

