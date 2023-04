ANNONS

Förlängning avgjorde den första SM-finalen mellan Växjö och Skellefteå. Detta sedan det stått 2-2 efter tre perioder - och fyra perioder. Sent i period fem avgjorde sedan backen Keegan Lowe för Växjö.

– Jag förväntade mig inte att det skulle bli jag, sade han till C More.

Det var ovisst på förhand - och efter den första SM-finalen lär det inte direkt vara mindre ovisst. Den första finalen mellan serievinnande Växjö och tvåan Skellefteå går nämligen till förlängning.

Det var Skellefteå som satte sig i förarsätet i början av matchen. Växjö hade det spelmässigt kommandot, men gästerna gjorde de två första målen. I powerplay spelade Jonathan Johnson in en puck på mål, och den styrdes in på Växjös Brian Cooper. Bara en dryg minut senare var det dags igen. Linus Högberg kastade in en puck på mål, och den såg ut att styras in av Oscar Möller. Senare visade det sig dock att det var Erik Josefsson som styrde in pucken i eget mål.

– Jag försöker vinna tekningen och sen ta mig mot mål. Jag lyckas vinna min yta där, och ibland studsar den (pucken) bra, sade Oscar Möller i C More.

Trots gästernas målmässiga övertag var Växjö nöjda med spelet.

– Spelmässigt är jag nöjd. Resultatmässigt missnöjd. Vi har bra koll på deras omställningar och har pucken bra i anfallszon, sade Växjös tränare Jörgen Jönsson inför mittperioden.

Två raka Växjömål

I den andra perioden tog Växjö över helt - och de tog sig också in i matchen rent målmässigt. Först tryckte Glenn Gustafsson in en retur från nära håll. Sen kom Martin Lundberg och Joachim Blichfeld två mot noll. Lundberg spelade över till Blichfeld som direktsköt in kvitteringen.

– Jag kom in från ett byte och de (Skellefteå) måste ha gjort ett dåligt byte. Jag och “Jocke” kommer två mot noll, och han brukar vara bra på att göra mål, sade Lundberg som idag tangerade Jörgen Jönssons och Peter Nordströms rekordnotering på nio (!) SM-finalserier.

Slutperioden blev mållös och matchen gick till förlängning. Och även där fick vi se en mållös period. I fjärde perioden var det Skellefteå som drev spelet och hade flera farliga målchanser, men Emil Larmi stod emot.

– Vi ska vara glada att de inte gör ett mål den här perioden. De äger hela 20 minuterna. Första perioden går till dem, sade Växjöforwarden Ludvig Nilsson.

Oväntad matchvinnare

Den femte perioden var desto jämnare - men även den var länge mållös. Det dröjde drygt 16 minuter av den femte perioden innan backen Keegan Loweföljde med upp i ett anfall och tryckte in pucken från nära håll.

Det var hans första mål på tre månader. Kanadensaren gjorde bara tre mål i grundserien.

– Jag känner alla känslor just nu. Jag förväntade mig inte att det skulle bli jag, sade matchvinnaren som aldrig hade gjort ett mål av liknande tyngd.

– Absolut inte, sade han.

Växjö leder finalserien med 1-0 i matcher. Nästa match spelas på tisdag, i Skellefteå.