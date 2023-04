Marco Kasper gjorde NHL-debut under söndagsnatten.

Men nu har stortalangen fått en underkroppsskada som troligtvis håller honom borta från spel resten av säsongen.

Efter att Rögle åkte ut ur SM-slutspelet, via förlust i kvartsfinalserien mot Skellefteå, så åkte stortalangen Marco Kasper över till andra sidan Atlanten för att ta plats i Detroit Red Wings.

Under natten mellan söndag och måndag gjorde då Kasper NHL-debut när Detroit mötte Toronto uppe i Kanada. Den blivande 19-årige österrikaren noterades då för ett skott på mål under nästan 15 minuters istid när Detroit vann med 5-2.

Nu kommer dock ett tråkigt besked för Kasper och Detroit.

Coachen Derek Lalonde meddelar nu nämligen att stortalangen har ådragits en underkroppsskada som troligtvis kommer hålla honom borta från spel resten av årets säsong. Kasper stannar därmed på en NHL-match den här säsongen.

