ANNONS

Om knappt en månad hållas Hockeygalan där Sveriges bästa ishockeyspelare ska hyllas.

Nu har HockeyAllsvenskan presenterat vilka fem burväktare som gör upp om priset “Årets målvakt”.

Den 2 maj kommer Hockeygalan gå av stapeln i C More där de bästa spelarna i SHL, HockeyAllsvenskan och SDHL ska prisas för sina insatser under säsongen.

I går presenterades vilka fem burväktare som kan vinna priset som Årets målvakt i SHL och under onsdagseftermiddagen presenterades de fem nominerade till Årets målvakt i HockeyAllsvenskan.

Viktor Andrén (Almtuna), Filip Larsson (Kristianstad), Carl Lindbom (Djurgården), Nikita Tolopilo (Södertälje) och Joona Voutilainen (Björklöven) är de fem finalisterna som gör upp om utmärkelsen.

📣 Här är de fem målvakter som är nominerade till Årets Målvakt i HockeyAllsvenskan!

Priset baseras på prestationerna i grundserien och vinnaren kommer att presenteras på Hockeygalan 2 maj.

Vem tycker du ska vinna? #twittpuck #hockeyallsvenskan #sverigesmestunderhållandeliga pic.twitter.com/IuC0Ydq8lA — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) April 5, 2023

SSK:s målvakt Nikita Tolopilo var den målvakt i ligan som vann flest matcher då han vaktade kassen i 28 vinster. Carl Lindbom och Joona Voutilainen hade bäst räddningsprocent då båda landade på 92,98. Lindbom hade bäst GAA i ligan med 1,86 insläppta per match. DIF-målvakten var även bäst med sina sju nollor. De fem nominerade målvakterna kom alla topp fem i målvaktsligan sett till räddningsprocent.

Målvakterna har röstats fram av en jury bestående av flera hockeyprofiler samt journalister runt om i landet. Rösterna baseras endast på spelarnas insatser i grundserien. Vinnaren presenteras på Hockeygalan 2 maj.

TV: Rakells osannolika turmål - på Ersson