Första mötet mellan Björklöven och Djurgården bjöd som väntat direkt på en hel del kamp.

Mitt i allt detta var Fredric Weigel som låg bakom det mesta av fulspelet.

– Det är en sak att försöka komma in under skinnet, en helt annan att försöka slå av knät, säger C Mores kommentator Tobias Carlsson.

Redan inför första mötet pratades det om att det skulle bli en fysisk batalj mellan Björklöven och Djurgården. Det krävdes inte många minuter av spel innan just det kom igång.

Redan i det första bytet var handskar uppe i ansiktet och den tidigare Djurgårdsjunioren och AIK-spelaren, Fredric Weigel blev en tydlig huvudperson. Och då inte i poängmarginalen till en början, trots sin fina form med sex poäng på tre sensate matcherna.

30-åringen började istället med en slashing mot baksidan av Lukas Vejdemos ben.

– Vejdemo hoppar över sargen, men har väldiga bekymmer, säger C Mores kommentator Tobias Carlsson och fortsätter sedan efter reprisen:

– Det är en sak att försöka komma in under skinnet, en helt annan att försöka slå av knät.

Sedan fortsatte Fredric Weigel några byten senare genom att bråka framför Carl Lindboms bur, med ett leende på läpparna. Vejdemo var snabbt framme för att skydda Lindbom och kanske få lite revansch - flera gånger om i perioden.

"Jag har fått dem dit jag ville"

Till slut blev det även utvisningar som ledde fram till 1–0-målet i matchen. Jens Lööke fick ostört stå och prickskjuta in målet i 4-mot-3-spel efter att Djurgården gått hårt ut i ena hörnet.

– Från första bytet har det varit kamp, kamp och lite tjuvnyp, säger C Mores expert Harald Lückner.

I periodpausen mötte sedan huvudpersonen, Weigel C More och svarade på sitt spel och slashingen i första perioden.

– Det är kul. Jag känner att de har fokus på mig. Jag har fått dem dit jag ville. Det känns bra. Det är såhär i början, man slashas lite.

I studion var det däremot tydligt besked.

– Jag tycker den är ful, säger Fredrik Söderström.

Matchen pågår.