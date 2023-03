Thimo Nickl får se sina NHL-rättigheter bli trejdade.

AIK-backen tillhör numera Pittsburgh Penguins.

Efter att säsongen med AIK tagit slut så har Thimo Nickl nu inget kontrakt och än har inget kommunicerats om den unge österrikarens framtid.

Han har tidigare tillhört Anaheim Ducks efter att ha draftats av klubben i fjärderundan 2020 men nu kommer Nickl få bekanta sig med en ny NHL-klubb.

Under fredagskvällen har nämligen Thimo Nickls rättigheter trejdats till Pittsburgh Penguins i utbyte mot collegeforwarden Judd Caulfield. Nickl har dock ännu inte tecknat något NHL-kontrakt och om han ska spela i Nordamerika framöver måste han sajnas av sin nya klubb Pittsburgh.

The Penguins have acquired defenseman Thimo Nickl from the Anaheim Ducks in exchange for Judd Caulfield.



