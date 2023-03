Det fortsätter att flyta på för Emil Heineman. I natt stod 21-åringen för två nya mål i Lavals 6-3-seger mot Manitoba Moose. Leksandssonen har nu gjort fyra mål på sina fyra första AHL-matcher.

Emil Heineman lämnade Leksand efter åttondelsförlusten mot Rögle. Talangen stack över Atlanten för att spela AHL-hockey med Montréal Canadiens farmarlag Laval Rocket.

21-åringen imponerade stort på Canadiens lagledning redan i höstas, då han var nära på att slå sig in i NHL-laget innan en armfraktur satte stopp. Istället blev det en utlåning till Leksand.

När han nu har återvänt till Nordamerika har succén fortsatt.

I nattens match mot Manitoba Moose stod Emil Heineman för två mål, och har nu gjort fyra mål på sina fyra första matcher i ligan.

Make it two goals for Emil Heineman tonight!



3-1 Laval pic.twitter.com/DD3LY36iK5