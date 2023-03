Slovakiens vändning - säger nej till KHL-spelarna

ANNONS

Förra säsongen var flera KHL-spelare med i det Slovakien som tog OS-brons mot Sverige.

Nu vänder förbundet och säger nej till spelarna - inför VM.

"Bättre om vi utesluter spelare från KHL", skriver Slovakiens ishockeyförbund.

När Slovakiens landslag nu samlas för att förbereda sig för VM i maj meddelar det slovakiska ishockeyförbundet en vändning.

Förbundet kommer inte att ta ut KHL-spelare till vårens VM-trupp utan följer istället Finlands och Sveriges exempel till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

"Vi har haft en lång debatt med spelarna från KHL under de senaste veckorna. De har alltid med glädje och stolthet representerat vårt land. Under debatterna kom vi fram till den enhälliga uppfattningen att för en lugn förberedelse och hundraprocentig koncentration i vårt lag under VM, så är det bättre om vi utesluter spelare från KHL", skriver Slovakiens ishockeyförbund.

De är stjärnorna som utesluts

Detta kommer efter att man under förra säsongen tagit ett OS-brons med flera av dessa spelare i laget - mot Sverige i matchen om tredjeplatsen.

Beslutet gäller nu för åtta spelare som under säsongen har spelat i KHL. Bland dessa var Michal Cajkovsky, Tomas Jurco, Michal Kristof och Patrik Rybár med och fixade OS-medaljen i Peking.