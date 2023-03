ANNONS

Efter att hemmalagen vunnit samtliga möten i matchserien bröt Mora ikväll trenden

Den stora hjälten: Måns Carlsson, som skickade in ett “Kenta Nilsson-mål" till 3-2 på övertiden.

– Det är kanske ett av de snyggaste målen vi har sett i hockeyallsvenskan den här säsongen, säger C Mores Harald Lückner.

Man tappade en tidig ledning och såg länge ut att vara på väg mot ett avgörande möte i match sju, men då vände Mora och kunde till slut även avgöra långt in på övertiden.

Och inte heller på vilket sett som helst.

Måns Carlsson bjöd på ett riktigt konstnummer när han med sin fysik tryckte sig in framför mål och skickade in 3–2 på Kenta Nilsson- eller Peter Forsberg-vis.

– Han är urstark. Han bryter in och sen är han iskall med pucken och för in den med en backhand. Han grundlurar Nikita Tolopilo i kassen, säger C Mores expert Harald Lückner och fortsätter senare:

– Det är kanske ett av de snyggaste målen vi har sett i hockeyallsvenskan den här säsongen.

– Jag känner mig ganska trygg med att det var han som fick den chansen. Han har inga nerver pojken, säger Mora-tränaren Johan Hedberg till C More efter matchen.

Väljs av MoDo: “Hoppas vi vilar imorgon”

Målet kom efter 14.52 spelade av det sjätte mötet på tio dagar och efter matchen var det både en lättad och slutkörd Måns Carlsson som fick möta C More.

– Jag tänkte ”jag får testa”. Han köpte det ganska bra, säger han om målet och fortsätter:

– Det känns ganska bra. Jag är så jävla trött. Vi är jävligt nöjda med det vi har gjort. Jag hoppas vi vilar imorgon.

Målet gav Mora en fjärde seger och nu går man vidare till en semifinal där man kommer att ställas mot Mora efter att MoDo gjort sitt val senare under kvällen.

Måns Carlsson skickar Mora till semifinal! Kolla på vilket sätt han gör det på 🔥 pic.twitter.com/nu8BdK5okE — C More Hockey (@cmorehockey) March 28, 2023

TV: "Fanns det mer att få ur Malmö?"