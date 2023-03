ANNONS

De var tre av Sveriges stjärnor vid U18-VM på hemmaplan i januari. Men det kom ändå som en chock för ett par av dem, när de plötsligt blev uttagna till senior-VM bara några månader efter JVM-succén. Hockeysverige.se har träffat supertalangerna Ebba Hedqvist, Mira Jungåker och Hilda Svensson för en stor intervju inför avresan till världsmästerskapet.

U18-VM i Östersund blev succé för svensk del. Det blev silver, men också storförlust, 10-0, i finalen mot Kanada. Damkronornas förbundskapten var på plats och lät sig imponeras så pass mycket att han plockade med tre av spelarna till VM i Brampton Kanada: Mira Jungåker, Hilda Svensson och Ebba Hedqvist.

I en tidigare intervju med hockeysverige.se berättade förbundskapten Ulf Lundberg om vad han vill få in i laget med dom tre juniorerna.

– Respektlöshet. Det U18 visat är att ”Vi har inga vi ser upp till utan vi går in och spelar…” Det spelar ingen roll om det varit Kanada, USA eller vilka det nu kan handlat om.

– Alla tre är hockeysmarta, uppenbarligen, vilket jag varit inne på många gånger, men också smarta vid sidan om. Dom kommer hitta sina platser på ett bra sätt i den här gruppen. Snacket vi hade med dom innan sina seniorlandslagsdebuter var att njuta, gå in och köra, spela, lira liret… Sedan putsar vi till om det är saker som inte blir så bra. Kreativiteten, att använda den.

– Jag pratar mycket om både spelintelligens, hockey-IQ, men även matchförståelse. Dom är väldigt långt framme i alla dom tre bitarna.

“En medalj som jag kände att jag måste ha”

Hockeysverige.se träffade Mira Jungåker, 17 år samt 16-åringarna Hilda Svensson och Ebba Hedqvist inför avresan till Kanada och när de blickar tillbaka på turneringen i Östersund är ingen av dem direkt överraskade över att laget tog sig hela vägen till final.

– Mina förväntningar var att vi skulle ta en medalj den här gång eftersom det inte blev någon då vi var i USA och förlorade bronsmatchen, säger Mira Jungåker och fortsätter:

– Det var en medalj som jag kände att jag måste ha under mitt sista år i U18.



Hilda Svensson:

– Jag kände också att vi skulle ta medalj och att vi hade ett så pass bra lag att vi skulle klara det.



Ebba, när förstod ni att det här laget kunde gå riktigt långt?

– Det har vi nog förstått under hela säsongen då vi kört tillsammans på lägren innan, men då hade vi samtidigt inte ännu mött bästa lagen. Vi hade en bra grupp och det kändes som vi hade ett bra lag.



Vad betydde den här segern mot USA innan finalen?

– Jättemycket, tror jag. Vi kände att vi kunde vinna mot ett lag som USA, säger Hilda Svensson.

Sverige knockade USA både inför och under VM. Foto: Bildbyrån.

Mira Jungåker följde den matchen från läktarplats.

– Jag förde statistik den matchen. Jag hade fått en lättare hjärnskakning i SDHL. Om jag själv fått välja hade jag spelat, men det bestämdes att jag för säkerhets skull skulle sitta på läktaren så jag inte skulle få någon mer smäll.

– Det var många bra grejer över lag i den matchen. Vi spelade enkelt, vilket gjorde att vi vann den matchen.

“En otrolig upplevelse”

Ebba Hedqvist hyllar också den grupp av spelare som var på plats i Östersund.

– Det kändes som vi alla hade kommit ihop bra. Alla var kanske inte bästa vänner, men alla kunde prata med alla utan några problem.



Nu blev det inte så mycket dötid mellan matcherna, men en del annorlunda nöjen blev det i alla fall för laget.

– Ibland hade vi lite teambuilding och körde "laserdome". Annars vara det mycket vila och hänga med laget.

– Jag trivdes jättebra i den här gruppen och kände att jag hade många kompisar där och kunde prata med alla, vilket var skönt.

Mira Jungåker. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Den betydde otroligt mycket. Framför allt då man kom ut på isen och såg att det var fullt på läktaren. Det var inte många av oss som hade fått uppleva det innan. Varken i SDHL eller på annan nivå.– En otrolig upplevelse och gjorde att man blev extra taggad när man var ute på isen och spelade. Vi ville verkligen visa alla där vad vi kunde göra som lag.

Hilda, innebar den här inramningen och uppmärksamheten en extra press på er?

– Egentligen inte. Jag tyckte bara det var coolt att så många människor var där. Vi visste att alla var där för att stötta oss och tyckte att vi gjorde det bra.



Ebba, hade du förväntat dig att det skulle vara så här stort intresse kring era matcher?

– Nej, faktiskt inte så mycket som det var. Det var kul att det ändå var så mycket folk på plats.

– Det var väldigt många som kollade våra matcher på TV:n. Jag hörde att under första matchen var det närmare en miljon tittare. På så vis var det en bra marknadsföring.

Klassikermatchen mot USA

Semifinalen mot USA är numera en klassiker. En match som Sverige vann med 2-1 och också var det spelmässigt bästa laget.

– Det var en jämn match hela vägen in i slutet. En jättekul match att spela och en jättebra inramning. Alla gjorde verkligen jobbet, säger Ebba Hedqvist.



Hilda Svensson fyller i:

– Det var en jätterolig, jämn och spännande match. Alla jobbade stenhårt.

Hilda Svensson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Mira Jungåker:

- När vi spelade så bra mot USA som vi gjorde kändes det som att vi hade en minst lika bra chans mot Kanada. Vi kände verkligen att det var vår tur att ta guld i år. Det här gjorde att jag inte kände mig nöjd efter matchen även fast vi vunnit och gjort en bra prestation.



Vad hände i finalen?

– Jag vet inte… Vi gjorde en bra match mot USA och kom ut lite slappt. När ett lag som USA eller Kanada får momentum så rasslar det i nätet. Inte så att vi underskattade Kanada, men det var nästa på den nivån. Vi gjorde inte jobbet och trodde att det skulle gå lätt, säger Jungåker.

“Det var mycket tårar”

Efter fem minuter hade Kanada ledningen med 4-0.



Hilda Svensson:

– Snacket var då att vi måste fortsätta tro på det. Vi kunde inte ge upp eftersom vi ändå var där för att ta guldet. Det var mycket att vi inte kunde hänga med huvudet utan att i stället fortsätta jobba hårt och försöka få in några puckar.

Ebba Hedqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ebba Hedqvist:– Stämningen efter? Det var mycket tårar. Nu efteråt har jag insett att vi gjorde en historiskt bra turnering och idag känner jag mig stolt över det vi presterade.

Vad är era bästa minnen från turneringen?

Ebba Hedqvist:

– Efter att vi vunnit semifinalen mot USA.



Hilda Svensson:

– Jag skulle också säga att det är efter semifinalen.



Mira Jungåker:

– Ska jag svara "laserdome" då?, säger hon med ett skratt.

– Laserdome kanske var tvåa. Etta var semifinalen.

“Undrat länge om det skulle räcka”

Nu ska alla tre åka med Damkronorna till Brampton, Kanada. För två av juniorerna kom uttagningen som en överraskning.

– Jag blev faktiskt lite chockad då Ulf (Lundberg) ringde, säger Ebba Hedqvist med ett leende och fortsätter:

– Sedan tyckte jag bara att det var jättekul. Han sa inte mycket mer än att jag var uttagen, men att komma med var verkligen inte något jag hade väntat mig.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hilda Svensson:– Jag blev jätteglad, men också lite chockad. Jag gick ändå och hoppades på det, när han sedan ringde blev jag såklart jätteglad.Mira Jungåker spelade under 2022 både VM och OS för Sverige och med det kanske uttagningen av henne i VM-truppen inte är lika överraskande.– HV71 har överlag inte haft någon bra säsong. Det är inte så att jag sprutat in poäng och känt att det varit en säsong som varit toppen.– Jag kände fortfarande en osäkerhet om jag skulle komma med så det var en lättnad och skönt när jag fick beskedet att jag kom med. Det var inget jag hade väntat mig även om jag varit med innan.– Det ska bli otroligt kul att få uppleva ett VM igen och att få göra det i Kanada, men det är också en lättnad eftersom jag gått och tänkt på det så länge och undrat om det jag gjort under säsongen skulle räcka.

Vad tar ni med er från U18-landslaget in i Damkronorna?

– Hur kul det är att spela hockey. Bara glädje, säger Mira Jungåker samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende medan Svensson och Hedqvist nickar instämmande.



Vilka förväntningar har ni på turneringen?

Ebba Hedqvist:

– Jag hoppas att jag själv kommer göra en bra turnering och målsättningen är medalj.



Hilda Svensson:

– Målsättningen för mig själv är att jag ska göra det bra, våga spela mitt spel och ta medalj.



Mira Jungåker:

– Att göra det bättre än vad vi gjorde under förra VM. Jag både tror och vet att den här gruppen kan göra det.

