Skellefteå går vidare till semifinal – slår ut Rögle

Skellefteå är klara för semifinal i SM-slutspelet.

Detta efter att ha vunnit med 5-1 i dagens match för att slå ut Rögle med 4-2 i matcher.

– Det är en tuff serie som har svängt fram och tillbaka men vi lyckades kräma ur det här och dra det längsta strået, säger kaptenen Oscar Möller till C More.

Skellefteå hade matchboll i serien mot Rögle efter att de vann med 3-2 i femte matchen efter en förlängningsrysare.

Under söndagen lyckades Skellefteå också slå in matchbollen för att säkra avancemang till semifinal efter att ha vunnit med 5-1.

Det blev en jämn och intensiv match i Ängelholm där Skellefteå kunde ta ledningen efter sex minuters spel. Pär Lindholm sköt ett skott som räddades av Christoffer Rifalk och en Röglespelare rensade sedan undan pucken. Den hamnade då perfekt för Joakim Lindström som skickade in 0-1 i matchen vilket även var ställningen efter första perioden.

– Han (Rifalk) lämnar mycket returer och den här gången fick på tag på den så det var skönt att se den gå in, säger Joakim Lindström till C More och fortsätter:

– Ganska jämn period. Jag gillar hur vi startar, fem-mot-fem var vi ganska bra men sedan drar vi på oss lite utvisningar. Om vi kan hålla oss borta från utvisningsbåset så har vi en bra chans här i andra också.

Flera utvisningar – båda lagen gör mål i PP

I den andra perioden blev det stökigt med flera utvisningar för båda lagen. Skellefteå kunde då utöka sin ledning efter att backstjärnan Jonathan Pudas skjutit ett skott från blålinjen som letade sig hela vägen in för 0-2 i powerplay.

Bara ett par minuter senare fick Rögle chansen att spela powerplay och då kom även 1-2. Oskar Stål Lyrenäs skickade in ett direktskott som gick in bakom Skellefteåmålvakten Linus Söderström.

1-2 stod sig dock efter två perioder och Rögle var då 20 minuter från att eventuellt bli utslagna ur SM-slutspelet.

– Jag tycker ändå vi spelar helt okej. Vi gör det lite slumpigt vid blålinjen och tappar pucken så att de får frilägen och sånt. Men vi skapar ändå ganska många lägen och kan göra några fler mål i powerplay, säger Rögles Adam Engström till C More.

Möller skjuter Skellefteå vidare

Skellefteå fick inleda den tredje perioden i powerplay och utnyttjade även det läget. Endast sju sekunder efter att utvisningen tagit slut så kunde bortalaget nämligen sätta 1-3. Oscar Möller höll sig framme vid bortre stolpen och sköt in pucken bakom Rifalk och Skellefteå hade då en fot i semifinal.

Halvvägs in i tredje perioden satte Skellefteå sedan definitivt spiken i kistan då Oscar Möller klev fram igen och satte 1-4 (hans fjärde mål i slutspelet) för att säkra Skellefteås avancemang i SM-slutspelet.

– Vi krigar på otroligt bra som lag. Det här är ju bara ett delmål på vägen men vi har en tajt grupp som kan åstadkomma bra grejer när vi är tillsammans på isen. Det är en tuff serie som har svängt fram och tillbaka men vi lyckades kräma ur det här och dra det längsta strået. Vi är nöjda med det så klart, säger Möller till C More.

Segersiffrorna skrevs sedan till 5-1 efter att Tom Kühnhackl styrt in pucken i mål. Skellefteå är därmed det första laget att gå vidare till semifinal i årets slutspel. För Rögles del är dock säsongen slut.

Rögle – Skellefteå 1–5 (0-1,1-1,0-3)

Rögle: Oskar Stål Lyrenäs.

Skellefteå: Oscar Möller 2, Joakim Lindström, Jonathan Pudas, Tom Kühnhackl.

Skellefteå vidare till semifinal med 4-2 i matcher.

