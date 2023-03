Det blir en sjunde och avgörande match i kvartsfinalserien mellan Växjö och Luleå.

Luleå vinner andra raka måstematchen med 2-1 för att tvinga fram en game seven.

– Det känns lite som en dröm, jag ville att någon skulle nypa mig i armen för jag trodde inte det hände på riktigt, säger backen Filip Pyrochta till C More.

Vinna eller försvinna gällde i andra raka matchen för Luleå Hockey. Då lyckades Luleå också vinna återigen för att tvinga fram en sjunde och helt avgörande match mot Växjö på tisdag.

Det blev en rivstart på matchen där Växjö kom ut starkt och också tog ledningen redan efter mindre än fyra minuters spel. Lukas Bengtsson stod för en fin dragning på blålinjen och spelade in pucken framför mål där veteranen Martin Lundberg kunde slå in pucken i mål.

Luleå svarade dock upp på ett bra sätt och tog över matchbilden mer. Bara en och en halv minut efter Växjös ledningsmål så kvitterade hemmalaget. Tjeckiske backen Filip Pyrochta klev fram, plockade upp en lös puck och sköt in 1-1 i matchen. Strax därefter fick Luleå också spela fem-mot-tre och då kunde norrbottningarna även ta ledningen.

“Känns lite som en dröm”

Juhani Tyrväinen fick pucken och skickade iväg ett direktskott för 2-1 till Luleå som gick in i pausvilan med ledning.

– Det är mitt första slutspelsmål någonsin i karriären så jag blev väldigt glad. Det känns lite som en dröm, jag ville att någon skulle nypa mig i armen för jag trodde inte det hände på riktigt, säger Pyrochta till C More.

I den andra perioden var sedan Luleå det bättre laget och skapade flera heta lägen men Växjös målvakt Emil Larmi stod emot för att se till att 2-1 stod sig efter 40 spelade minuter.

– Första perioden är ganska bra förutom när vi drar på oss utvisningar. Andra perioden är inte alls bra. Vi tar mycket dåliga beslut, dåliga passningar och skvätter med pucken. Det är mycket dåliga beslut tycker jag, säger Martin Lundberg i pausen.

Växjö sköt inte ett enda skott i tredje perioden

Den tredje perioden inleddes tätt och tajt utan många målchanser. Luleå spelade väldigt disciplinerat och stängde ner Växjös offensiv totalt vilket gjorde att bortalaget inte sköt ett enda skott på mål under periodens 18 första minuter.

Växjö såg sedan ut att få ett powerplay då Luleåkaptenen Erik Gustafsson skickade pucken ovanför plexiglaset men pucken såg ut att toucha en Växjöspelare på väg ut och efter en längre domarkonferens kom domarna överens om att ta bort utvisningen. Växjö tog då ut målvakten för att spela sex-mot-fem i jakten på en kvittering.

Växjö lyckades dock inte få något direkt tryck mot Luleås mål utan hemmalaget kunde hålla undan för att vinna med 2-1. Luleå stängde ner Växjö fullständigt då bortalaget inte kunde skjuta ett enda skott på mål under hela tredje perioden.

– Det är ju jättedåligt och det är svårt att göra mål när man inte skjuter. Ska man göra mål måste vara i anfallszon men där är vi inte mycket. Vi försöker rota runt i laget och spela de som ser hetast ut men det var inte så många i dag och då är det svårt, säger Växjötränaren Jörgen Jönsson.

Luleå tvingar därmed fram en sjunde och avgörande match nere i Växjö på tisdag där det kommer avgöras vilka som går vidare till semifinal.

Luleå – Växjö 2–1 (2-1,0-0,0-0)

Luleå: Filip Pyrochta, Juhani Tyrväinen.

Växjö: Martin Lundberg.

3-3 i matcher.

