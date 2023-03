Connor Bedard avslutade med ett mål i grundseriens sista match.

Därmed landar han in på 71 mål och 143 poäng på 57 matcher och vinner WHL:s poängliga med 36 poängs marginal.

Under natten mellan lördag och söndag spelades den sista omgången av WHL:s grundserie.

Supertalangen och självklara draftettan Connor Bedard sköt då ett mål för Regina Pats i förlustmatchen mot Prince Albert Raiders. Bedard avslutar då grundserien med 71 mål och 143 poäng på endast 57 matcher vilket ger ett poängsnitt på otroliga 2,51 poäng per match.

17-åringen skriver då in sig i WHL:s historieböcker som kanske den bästa U18-spelaren någonsin. Han landar in på tredje plats genom tiderna både när det kommer till mål och poäng av en U18-spelare i ligans historia. Hans poängsnitt på 2,51 är dock bäst någonsin av en U18-spelare.

Bedard vinner både skytteligan och poängligan i överlägsen stil. Hans 71 mål är 21 mål bättre än tvåan i skytteligan Kai Uchacz och Bedards 143 poäng är hela 36 poäng bättre än Chase Wheatcroft som kom tvåa i poängligan.

Connor Bedard had a season to remember with the @WHLPats:



🔥 71 goals

🔥 72 assists

🔥 143 points

🔥 360 shots



In 57 games played 😱 pic.twitter.com/h0e79kffGX