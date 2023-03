Vid underläge 5-1 uppmanade AIK-tränaren Anton Blomvist sitt lag att “spela fult”. Nu anmäls han till disciplinnämnden.

MoDo ledde med 5-1 i gårdagens kvartsfinal, och stormade mot en 3-2-ledning i matchserien. Då tog AIK-tränaren Anton Blomqvist timeout.

En uppmickad Blomqvist hördes då uppmana sina spelare att “spela fult”.

“Everytime we can hit, we hit. We are problably not gonna win this game now. So lets play dirty. Spela fult, spela fult, men inga avstängningar. Spela fult, spela fult”, hördes han säga.

Efter timeouten fick vi se flera slagsmål, samt ett matchstraff på Eric Norin för en slashing.

Anmäls för osportsligt uppträdande

Nu anmäls Anton Blomqvist till disciplinnämnden. Hockeyallsvenskan skriver på sin hemsida att han anmäls för unsportsmanlike conduct, alltså osportsligt uppträdande.

Efter matchen medgav Blomqvist att han uttryckt sig klantigt.

– Det kanske var ett mindre bra ordval att säga att vi ska spela fult. Det var mer att vi skulle spela fysiskt och lite elakt. Kan vi hålla oss inom linjen men ändå spela på gränsen så ser jag gärna att vi gör det. Jag kunde säkert varit lite smartare, sade han i C More.

AIK och MoDo möts igen imorgon, då på Hovet. Då kan MoDo säkra en semifinalplats.