MoDo krossade AIK i den femte kvartsfinalen och vann med 8-3. Då uppmanade Anton Blomqvist sina spelare att “Spela fult – men inga avstängningar", när matchen var körd för stockholmarna.

AIK har skrällt i serien mot MoDo och tagit två vinster och har 2-2 i matcher.

Men i den femte matchen kom stockholmarna inte upp i nivå.

MoDo var flera nivåer bättre och gick i den tredje upp i en 5-1-ledning. Då tog AIK timeout, och mickade upp båset. Då hördes Anton Blomqvist säga några högst oväntade ord.

“Everytime we can hit, we hit. We are problably not gonna win this game now. So lets play dirty. Spela fult, spela fult, men inga avstängningar. Spela fult, spela fult”, hördes han säga i sändningen.

Strax därefter utbröt ett bråk där fyra spelare, två från vardera lag, fick utvisning för roughing. AIK:s Eric Norin fick sedan matchstraff för en slashing mot anklarna på en MoDo-spelare. Totalt hade AIK efter timeouten 41 utvisningsminuter.

Efter matchen fick MoDo:s Mattias Karlin frågan av C More om Anton Blomqvists ord hade nått spelarbänken.

– Nej, vad de gör kan inte vi påverka. Vi spelade av matchen. Vad de gör och inte gör är deras beslut, säger han i sändningen.

Gick på knock i andra perioden

Matchen i övrigt började med att Richard Gynge satte dit 1-0 redan i den andra matchminuten. MoDo var sedan i en brygga och AIK hade flera stekheta lägen att utöka ledningen. Något mer mål kom dock inte.

Istället kvitterade Erik Jinesjö Karlsson i den första perioden.

I den andra gick hemmalaget sedan ifrån till 4-1 via mål av Theodor Niederbach, Sebastian Ohlsson och David Bernhardt. I den tredje kom både femman och sexan för MoDo via Sebastian Ohlsson och Nick Halloran.

Oscar Öhman reducerade sedan till både 6-2 och 6-3 i mitten av den tredje perioden. AIK tog då ut målvakten för ett försök att komma ikapp, utan framgång. Istället gjorde MoDo 7-3 via Oscar Pettersson.

Efter många AIK-utvisningar i slutet av matchen gjorde Mikkel Aagaard 8-3 i spel fem mot tre. Ett mål som blev matchens sista. Nästa match i serien spelas på måndag. Då måste AIK vinna för att få fram en match sju.

