I sin blott tredje NHL-match gjorde Simon Edvinsson i natt NHL-karriärens första mål. Den svenske 20-åringen blev målskytt när Detroit Red Wings förlorade mot St. Louis Blues.

– Jag kommer att vara glad för målet i morgon, men i kväll handlar det om att vi förlorade matchen, säger Edvinsson till NHL.com.

Det dröjde bara 38 sekunder in i nattens hemmamatch mot St. Louis Blues innan Simon Edvinsson lyckades pricka in NHL-karriärens första fullträff. Den svenske backtalangen lade in en hård passning mot Blues-målet, varpå pucken styrdes via Blues-backen Justin Faulk och in bakom Joel Hofer i St. Louis-målet.

Mindre än en minut senare ökade förre St. Louis-backen Jake Walman hemmalagets ledning till 2–0, men därefter var det rolgia slut för Detroit. St. Louis kunde till sluta vända och vinna matchen med 4–3

– Jag kommer att vara glad över målet i morgon, men i kväll handlar det om att vi förlorade matchen. För egen del kändes det, med de två utvisningar jag drog på mig, som att det inte var bra nog, säger Edvinsson till NHL.com.

Poäng av Raymond och Rosén

Nattens match mot St. Louis var Edvinssons tredje i NHL efter att ha kallats upp till Red Wings från farmarlaget Grand Rapids Griffins under förra veckan. I AHL har 20-åringen producerat 27 poäng (5+22) på 51 matcher.

I och med nattens mål blev Edvinsson den blott 13:e svenske juniorbacken någonsin att göra mål i NHL.

Lucas Raymond noterades för en passningspoäng för Red Wings i matchen, medan St. Louis-svensken Calle Rosén skrev in sig i poängprotokollet med en assist.

Detroit Red Wings – St. Louis Blues 3–4 (2–1, 0–3, 1–0)

Detroit: Simon Edvinsson (1), Jake Walman (8), Alex Chiasson (5).

St. Louis: Aleksej Toroptsenko (6), Brayden Schenn (19), Sammy Blais (7), Jake Neighbours (5).

