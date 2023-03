Florida Panthers värmde upp med pridetröjor inför nattens möte med Toronto Maple Leafs. Då vägrade veteranbröderna Marc och Eric Staal att delta i uppvärmningen.

"Det går emot vår tro", skriver de i ett uttalande.

När Florida Panthers i natt värmde upp inför nattens match mot Toronto Maple Leafs gjorde man det i pridetröjor när klubben firade Pride Night. Då vägrade både Marc och Eric Staal att delta i uppvärmningen med hänvisning till sin kristna tro.

“Efter många tankar, böner och diskussioner har vi beslutat oss för att inte bära pridetröjan i kväll. Vi dömer inte hur människor väljer att leva sina liv och anser att alla människor ska vara välkomna i alla aspekter av sporten. Med det sagt så känner vi att det går emot vår tro att bära en pridetröja”, skriver bröderna i ett gemensamt uttalande.

Eric Staal har tidigare under karriären burit en pridetröja under en uppvärmning med Montréal Canadiens, men när det påtalades av reportrar efter nattens match nekade han till att det någonsin hade hänt.

– Jag har aldrig gjort det tidigare. Aldrig. Jag har inte burit en pridtröja tidigare, ska Staal ha sagt enligt The Hockey News reporter Erin Brown.

#FlaPanthers Eric Staal post-game, when told there is photographic evidence of him wearing a pride jersey in Montreal:



“I haven’t before. I never have. … I haven’t worn a pride jersey before.”



(Staal wore No. 21 with the Canadiens during the 2020-21 season.) pic.twitter.com/aHmOgkRNBo