Finland har meddelat vilka som får åka till årets ishockey-VM för damer. Då finns det hela fem stycken spelare i truppen som i går vann SM-guld med Luleå.

Sverige har redan tagit ut sin trupp till ishockey-VM i Kanada. Nu har även Finland meddelat vilka som får åka.

Det handlar om en trupp på 24 personer.

I den finns flera stjärnor från SDHL. Inte minst fem av Luleås spelare som under gårdagen vann SM-guld. Det handlar om spelare som Viivi Vainikka, Noora Tulus, Jenni Hiirikoski, Petra Nieminen och Ronja Savolainen.

Det finns även spelare från andra svenska lag som HV71:s målvakt Anni Keisala och Kiira Yrjänen och Brynäs Rosa Lindstedt.

Finland möter Damkronorna i den tredje gruppspels-omgången den 9 april.

Här är hela Finlands trupp

Målvakter:

1 Ahola Sanni, St. Cloud State Univ. USA

30 Kyrkkö Emilia, Team Kuortane

36 Keisala Anni, HV71 Jönköping SWE

Backar:

2 Karjalainen Sini, Univ. of Vermont USA

4 Lindstedt Rosa, Brynäs IF SWE

5 Yrjölä Siiri, HIFK Helsinki

6 Hiirikoski Jenni, Luleå HF SWE

7 Rantala Sanni, KalPa Kuopio

9 Laitinen Nelli, Univ. Of Minnesota USA

14 Parkkonen Krista, Univ. of Vermont USA

88 Savolainen Ronja, Luleå HF SWE

Fowards:

12 Vanhanen Sanni, HIFK Helsinki

15 Havana Oona, Kärpät Oulu

16 Nieminen Petra, Luleå HF SWE

19 Rakkolainen Emmi, Kiekko-Espoo

20 Antti-Roiko Anna-Kaisa, Kärpät Oulu

24 Vainikka Viivi, Luleå HF SWE

25 Yrjänen Kiira, HV71 Jönköping SWE

27 Montonen Anni, Kiekko-Espoo

28 Nylund Jenniina, St. Cloud State Univ. USA

32 Vesa Emilia, HIFK Helsinki

34 Sundelin Sofianna, Team Kuortane

40 Tulus Noora, Luleå HF SWE

91 Liikala Julia, HIFK Helsinki