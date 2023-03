Med kniven mot strupen gjorde Brynäs det som behövdes.

Efter en lång övertid tog man till slut en 4–3-seger och reducerade kvalserien.

– Vi kom hit och gjorde precis det vi ville göra, säger hjälten Greg Scott till C More.

Förutsättningarna var enkla. Vid en förlust skulle Brynäs åka ur SHL för första gången i sin historia. Stämningen inför mötet i Malmö hade varit laddad, både på negativt och positivt vis.

När spelarna väl var på isen var det en positiv huvudtränare som uttalade sig.

– Vi har längtat efter den här matchen sen sist. Det är vinna eller försvinna. Det gäller att verkligen visa det här ute idag och kasta in våra hjärtan. Vi har jobbat jättehårt med att ingjuta mod i spelarna. Vi ser ett lag som verkligen vill börja spela nu, säger Ove Molin till C More.

Den skadade kaptenen Anton Rödin tog plats på bänken för att stötta sitt lag och kanske var det just det modet som gjorde att man till slut gick segrande ur det långa mötet.

Med 86 minuter spelade skickade nämligen Greg Scott in 4–3 och säkrade Brynäs första vinst i kvalserien.

– Vi kom hit och gjorde precis det vi ville göra. Det var en lång match, jag är glad med resultatet, säger Scott till C More.

Men inte utan en lite kontrovers. Vid målet skickade en puck iväg från blålinjen efter att den dansat på linjen. Malmöspelarna skrek för att få det bortdömt, men målet stod kvar.

Inledde starkast: “Får stor skillnad”

Matchen inleddes tufft med ett tidigt mål bakåt, men sedan hände något plötsligt med Brynäs som på några minuter vände det hela till en 3–1-ledning inför den andra perioden.

– Vi får stor skillnad där efter några minuter när vi ligga tätt på dem och vinna några puckar. Det är klart det är kul att få det att funka, säger Linus Ölund som gjorde två av målen.

I den tredje kom Malmö däremot ikapp. Johan Olofsson och Pathrik Westerholm tog vara på sina chanser och det enorma övertag de fick när matchen vände. Plötsligt var läget helt lika inför den sista perioden.

– Vi måste spela mer som vi gjorde i den första. Vi måste bara fortsätta köra i 20 minuter och göra nästa mål här, säger Greg Scott till C More.

I den tredje perioden var det länge en “lugnet före stormen”-känsla där inget lag vågade ta för många risker. Mot slutet kom därefter Malmös sista press där Jussi Olkinuora fick stå emot flera gånger om och till slut säkra spel i en förlängning.

– Nu räcker det med ett skott för att vinna den här matchen. Det var en pärs att stå och se på, men de krigade på bra. Nu har vi alla möjligheter att göra ett mål och ta hem det här till Gävle igen, säger Jacob Blomqvist till C More.

Söderberg hotade

I inledningen av övertiden var det däremot Malmö som hade bäst tryck i offensiven, framförallt då Carl Söderberg vid flera tillfällen stört framför Olkinuora i buren.

Till slut kom chansen för Brynäs. Ett powerplay i mitten av förlängningsperioden gav Gävlelaget lite momentum som till slut gav ett skott i ribban. Men det ville sig inte för något av lagen. När 80 minuter var spelade var ställningen fortsatt 3–3.

Det dröjde sedan cirka sex minuter innan Scott skickade in det vinnande målet på en retur. Nu har Brynäs 1–3 i matchserien och ett möte i Gävle, på torsdag väntar.

Kvällens möte var det längsta kvalmöte som spelats sedan denna spelform infördes.

TV: Är HV71:s tid som bottenlag över?