Ett matchstraff i det första mötet skapade mycket känslor.

Ett nytt ikväll gav mer bränsle till rivalmötet när Färjestad vann med 3–1.

– Vi låter Färjestad styra på oss. Det blir lätt så i andra perioden, med långa byten och när man får spela mycket i boxplay, som vi får göra, säger Roger Rönnberg till C More.

Med 1–1 i matcher och utan stjärnan Theodor Lennström klev Färjestad ut på hemmaisen i kvällens rivalmöte med Frölunda.

Ett rivalmöte som hade hettat till lite extra efter att parter från båda läger utryckt sig kritiskt till händelser runt om utvisningar. Frölundatränaren Roger Rönnberg var missnöjd att Andreas Borgman fått matchstraff för en tackling på Victor Ejdsell och i en intervju med Sportbladet skickade Färjestads lagkapten Linus Johansson tillbaka några fina passningar.

– Det är väldigt skönt i alla fall att man möter Frölunda som aldrig lägger sig ner i närkamper. Det stora stygga spelet, Roger Rönnbergs pojkar. De är starka, de lägger sig aldrig ner, sade Johansson.

Kanske var det en kommentar som tog sin in under skinnet på Frölunda. I den andra perioden kördes man över av Karlstad-laget och i den tredje tog man sitt andra matchstraff i matchserien.

– Det är väldigt svårt för oss. Vi tappar greppet i andra perioden, säger Rönnberg till C More.

Skickade ny pik: “De ser lite trötta ut"

När pucken väl var igång var det flera trendbrott i mötet.

Frölunda gjorde första målet i matchen för första gången när lagen mötts denna säsong, trots att Färjestad tog kommandot och sedan var det Färjestad som var starkast i mittperioden, något som inte hänt tidigare.

Då passade kapten Linus Johansson på att skicka en ny liten pik mot Frölunda.

– Det var väl dags. Jag tycker att de har varit mycket bättre i andra perioden i de två matcherna innan. Det är extremt skönt att få en bra utdelning, säger Johansson och fortsätter:

– Innan har det varit dem som har forecheckat mot oss och så snackar man om “hur ska vi lösa pressen”, ja men testa att pressa tillbaka så kanske det löser sig. De har en extremt bra målvakt där bak, så vi måste skjuta, vi måste vara heta på returer och fortsätta köra för de ser lite trötta ut.

Linus Johansson hade kämpat in 1–1 i mittperioden vid ett läge där Färjestad hade hela 10–1 i skott Därefter utökade Michael Lindqvist på liknande sätt framför målburen.

– Återigen är det den där kampen runt kassen, där Färjestad är lite starkare säger C Mores kommentator Björn Oldéen.

Inför den tredje fick därmed Roger Rönnberg frågan om vad som behövde justeras och tränaren utryckte tydligt sin besvikelse.

– (Skratt) Nästan allt. Vi är tvåa på allt. Vi förlorar närkamper, vi börjar skvätta med pucken. Vi låter Färjestad styra på oss. Det blir lätt så i andra perioden, med långa byten och när man får spela mycket i boxplay, som vi får göra, säger han till C More.

Nytt matchstraff: “Inte snygg”

Och som att matchen inte redan hade ordentligt med bränsle kom seriens andra matchstraff i den tredje perioden. I en situation framför mål tryckte Christian Folin ner sin klubba flera gånger mot huvudet och axlarna på en liggande Henrik Björklund som tappade hjälmen.

– Den var inte snygg, säger Björn Oldéen.

Efter videogranskning fick Folin ta en tidig dusch och Rönnberg kunde återigen konstatera ett tungt läge. Men man häll emot, åtminstone i boxplay. När de fem minuterna var avspelade fortsatte nämligen Färjestad pressa och till slut kom även 3–1 genom August Tornberg.

3–1 blev även slutresultet i matchen och därmed har Färjestad en fortsatt fin svit på sin hemmaplan och 2–1 i mötet.

– Vi får spela mycket boxplay idag som ni ser. Det ser ut som att det suger lite must ur killarna. Färjestad får ändå moment in i matchen, trots att de inte gör så mycket mål i powerplay, säger Rönnberg till C More efter matchen.

TV: Studio Oddset Hockey med fokus på SM-kvartsfinalerna