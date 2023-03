Förra veckan presenterade Ulf Lundberg sin VM-trupp. I laget återfinns inte mindre än tre spelare som spelade U18-VM tidigare under säsongen.

– Jag pratar mycket om både spelintelligens, hockey-IQ, men även matchförståelse. Dom är väldigt långt framme i alla dom tre bitarna, säger Ulf Lundberg till Hockeysverige.se.

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

I fredags presenterade Ulf Lundberg VM-truppen som reser till Brampton på i början av nästa vecka. Många höjde på ögonbrynen då Sara Grahn var tillbaka i truppen medan andra slog igen ögonlocken då Emma Nordin inte blev tillfrågad.

Efter pressträffen i Svenska Spels lokaler intill Mall of Scandinavia i Solna satte sig hockeysverige.se ner med Ulf Lundberg för en analys av truppen och en intervju. Förbundskaptenen har såklart stora förväntningar på inramningen kring turneringen i Kanada.

– Jag har ganska höga förväntningar på den. Det blev klart ganska sent att vi skulle vara i just Kanada och Brampton. Av alla signaler vi fått så här långt säger dom att det är ett stort intresse, säger Ulf Lundberg och fortsätter:

– Det är precis som vi vill ha det och jag tycker att det är jättekul att turneringen spelas där borta. Jag har tidigare varit på turneringar där borta. Då har det alltid varit ett fantastiskt häftigt tryck och häftig inramning.

Ni har valt att åka över ganska tidigt till Kanada, vad ligger bakom det beslutet?

– Tidigare gick inte med tanke på en eventuell femte final. Vi behöver ställa om tiden, träna ihop, komma ihop som grupp, göra lite gruppaktiviteter för att verkligen få ihop det så alla drar åt samma håll.

– Jag tycker det är ganska lagom och blir ungefär en vecka. Vi har en träningsmatch där. Då hinner vi slipa på det som behövs slipas och jobba ihop gruppen. Sedan brukar man vara sugen på att det ska dra i gång.

Sara Grahn är tillbaka, vad sa hon då du kallade henne efter att stått utanför truppen under säsongen?

– Jag såg semifinalerna i Luleå både fredag och söndag, så jag pratade med henne då. Hon blev jätteglad då jag sedan ringde, stolt och ödmjuk över att återigen dra på sig landslagströjan.

“Det har varit bra samtal”

Grahn är en väldigt skicklig målvakt, men också en viktig person vid sidan av isen enligt Ulf Lundberg.

– Sara är väldigt professionell i allt runtomkring. Vi pratar då om förberedelser, efterarbeten… Allt som påverkar hennes prestation. Jag tycker framför allt hon är viktig med att visa exempel.

– Sedan har Sara varit med under rätt många samlingar under min tid och verkligen anammat vår miljö. Hon förstår att det inte går att vara spänd och påslagen hela tiden. Det måste skifta, men att man vid rätt tillfälle trycker på ”on”.

Sara Grahn. Foto: Ronnie Rönnkvist

En spelare som inte kom med i VM-truppen är Linköpings Jessica Adolfsson.

– Jessica gjorde ett jättebra VM i Danmark. Efter det har hon haft en säsong som pendlat en del upp och ner. Hon var med oss senast i Tyskland, men har inte riktigt fått till den här jämnheten.

– Det är hon själv medveten om och vi samtalat om. Jessica är oerhört klok och självreflekterande, så det har varit bra samtal.

Stjärnan sakas: “Valt att inte ställa frågan”

Inte heller Emma Nordin eller Linnea Johansson finns med i truppen.

– Emma har fått frågan till våra tre Euro Hockey Tour-turneringarna. Jag tycker att vi har en så pass tuff konkurrens att jag valt att inte ställa frågan till Emma.

– Det har hela tiden varit jag som ställt frågan och velat haft ett svar. Svaret har varit att hon inte varit uttagningsbar. Emma får berätta själv varför det varit så, men jag är väldigt nöjd med den trupp vi har.

– Linnea har varit skadad från 8 oktober till mitten av januari då hon kom tillbaka. En rätt tuff skada, många månader, många missade matcher och träningar.

– Nu har hon jobbat sig tillbaka efter skadan och spelade i slutet av säsongen. Hon var även med oss i februari då vi var i Füssen. Hon blev sjuk där även om kroppen höll. Totalt sett är det andra som går före den här gången.

Talangerna får chansen

Vad vill du att U18 VM-finalisterna, Mira Jungåker, Ebba Hedqvist och Hilda Svensson, tar med sig in i den här gruppen förutom ett bra spel?

– Respektlöshet. Det U18 visat mycket är att ”Vi har inga vi ser upp till utan vi går in och spelar…” Det spelar ingen roll om det varit Kanada, USA eller vilka det nu kan handlat om.

– Alla tre är hockeysmarta, uppenbarligen, vilket jag varit inne på många gånger, men också smarta vid sidan om. Dom kommer hitta sina platser på ett bra sätt i den här gruppen. Snacket vi hade med dom innan sina seniorlandslagsdebuter var att njuta, gå in och köra, spela, lira liret… Sedan putsar vi till om det är saker som inte blir så bra. Kreativiteten, att använda den.

– Jag pratar mycket om både spelintelligens, hockey-IQ, men även matchförståelse. Dom är väldigt långt framme i alla dom tre bitarna.

Mira Jungåker spelade VM i somras. Foto: Bildbyrån

Nu är det givetvis stor skillnad på U18 VM och ett senior-VM, men visade resultaten i Östersund att vi generellt sakta men säkert närmar oss USA och Kanada?

– Ja, jag tycker det. Vi behöver spela mot de just nu bästa lagen. När vi möter Finland spelar sex av deras spelare i Luleå och är deras bästa spelare. Det väldigt mycket dom spelarna som driver det laget och hittar sätt att vinna med Luleå.

– Liknande när vi möter Finland. Det syns att dom är vanare att spela i den här höga intensiteten och har spelat betydligt fler matcher mot framför allt USA och Kanada än vad vi har gjort senaste tiden.

– I Euro Hockey Tour mötte vi tre av fyra nationer som är högre rankade, vilket varit jättebra för oss. Att vara med där ute måste upplevas, ha varit inne i hettan, kunna hantera teknik i en telefonkiosk, snabbt måste det gå och så vidare.

“Alla är inte bästa kompisar”

Vad personifierar gruppen ni åker med till Brampton?

– Jag brukar få frågan om hur gruppen mår. Då brukar jag svara ”på 23 olika sätt”, säger Ulf Lundberg med ett leende och fortsätter:

– Mixen av erfarenhet… Sara Grahn, Josefine Holmgren, Lisa Johansson med flera, och att det är nya tider med dom som slagit sig in i truppen nu. Jag tycker att det är en härlig mix och en bra prestationsmiljö.

– Det handlar om att göra resultat. Samtidigt är det människor som ska ha det bra runt om och trivas. Då jobbar vi med den här ramen. Alla är inte bästa kompisar och ska inte vara så heller, men man ska kunna vara sig själv i den här gruppen.

Vad ser du som en realistisk målsättning för Sverige i VM?

– ”Prio” ett är kvartsfinal, men målsättningen är att göra ett ännu bättre VM än vi gjorde senast. Då ska vi komma ihåg att Tjeckien, som vi hade mött i gruppfinal innan, tog brons.

– Det handlar om att sätta sig i så bra läge som möjligt från gruppen för att sedan gå in i kvartsfinalspelet.

