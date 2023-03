Det blir ingen fortsättning i Linköping för Tomas Montén. Via sin hemsida meddelar klubben att parterna enats om att inte förlänga avtalet.

Tomas Montén anslöt till Linköping under säsongens gång för att täcka upp för sjukskrivne Gereon Dahlgren. Efter att Dahlgren kommit tillbaka från sin sjukskrivning blev Montén emellertid kvar på tränarbänken i SHL-klubben, men någon fortsättning blir det inte.

Via sin hemsida meddelar Linköping att parterna enats om att inte förlänga avtalet.

– Vi vill förstås tacka Tomas för tiden tillsammans här i Linköping. Han kom in i ledarstaben och laget under en tid när vi behövde det som mest och har bidragit med nyttiga kunskaper och härlig energi. Tomas har under en längre tid aviserat att han redo för en större roll i sin tränarkarriär och vi önskar honom lycka till i fortsatta utmaningar, säger sportchefen Peter Jakobsson i ett uttalande på klubbens hemsida.

Ryktas ta över HV71

I en intervju med Corren för en och en halv vecka sedan sade Jakobsson att Montén letade jobb utomlands, men förra veckan rapporterade Sportbladet att den tidigare förbundskaptenen för Juniorkronorna är klar som ny huvudtränare i HV71, något som inte bekräftats av Montén eller HV71.

Montén har tidigare varit huvudtränare i Djurgården och Timrå på SHL-nivå.

TV: Kan Linköping ta sig ifrån bottenträsket?