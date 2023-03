LULEÅ/MSSK ÄR SVENSKA MÄSTARE 2023

Luleå/MSSK är svenske mästare ännu en gång.

Efter 3-0-segern i kväll säkrar Luleå sitt femte (!) raka SM-guld.

SM-guldet hamnar i Norrbotten återigen.

Efter att ha vunnit de två första finalmatcherna med 6-1 och 5-3 hade Luleå/MSSK skaffat sig matchboll i SM-finalen mot Brynäs.

Under måndagskvällen säkrade då Luleå ett nytt SM-guld genom att vinna med 3-0 i matchen. De tog då hem matchserien med 3-0 i matcher och vinner över Brynäs i finalserien för tredje året i rad. Det är också Luleås femte raka SM-guld på damsidan.

Nieminen målskytt i ännu en final

Luleå fick en drömstart på matchen och det dröjde inte länge innan de kunde skicka in ledningsmålet. Brynäs drog på sig en utvisning redan efter 43 sekunder och Luleå utnyttjade powerplay-spelet direkt. Två minuter in i matchen stod det 1-0 till hemmalaget efter att skyttedrottningen Petra Nieminen skjutit ett skott som styrts in bakom Brynäsmålvakten Felicia Frank.

Det blev därefter en mycket pirrig och nervös finalmatch. Luleå var snäppet bättre i första perioden men Brynäs saknade inte chanser och i den andra perioden klev Gävlelaget också upp. Brynäs var bättre i mittperioden men hade svårt att utnyttja sina lägen samtidigt som Luleås målvakt Sara Grahn stod emot.

Det blev väldigt dramatiskt och spännande i tredje perioden då både Luleå hade chanser att punktera matchen och Brynäs skapade lägen för att kvittera. Luleå spelade däremot smart och hade kontroll på matchen samtidigt som de hade hemmapubliken i ryggen.

Oväntade slutspelshjälten

1-0 stod sig ända till den 58:e matchminuten då Luleå kunde sätta spiken i kistan. När Brynäs tog ut målvakten i slutet så vände Luleå på spelet och Jenna Pirttijärvi skickade in 2-0 för att säkra guldet. Pirttijärvi satte sedan även 3-0, också det i tom kasse. Finländaren gjorde 4+1 på 32 matcher i grundserien men klev fram som oväntad hjälte i slutspelet med 7+4 på åtta matcher.

Petra Nieminen blev därmed hjälte för tredje året i rad. 2021 sköt hon det avgörande målet i förlängningen när Luleå säkrade guldet och 2022 sköt hon två mål i den femte och avgörande finalmatchen. I kväll sköt hon även det matchavgörande målet när Luleå tog ett nytt guld.

Luleå – Brynäs 3–0 (1-0,0-0,0-0)

Luleå: Jenna Pirttijärvi 2, Petra Nieminen.

Brynäs: –

Luleå vinner finalserien med 3-0 i matcher.

TV: Larsson om kontrasterna mellan Seattle och Edmonton