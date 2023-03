Tålmodigt Skellefteå kvitterade: "Otroligt viktigt"

Det satt hårt inne, men till slut motsvarade Skellefteå förväntningarna och kvitterade kvartsfinalmötet med Rögle med en 2–0-vinst.

– Vi gör en jäkligt stark insats här i dag. Otroligt viktigt att få 1–1 i det här mötet, säger sista målskytten Albin Sundsvik till C More.

Rögle skrällde till sig en vinst i det första kvartsfinalmötet med Skellefteå efter att man chockat sitt motstånd med ett tidigt mål - och hållit säsongens målgladaste lag till två.

I dagens returmöte blev det återigen ett Rögle som klev ut på isen med en tydlig plan för att stänga ner Västerbottningarnas offensiv.

– Det är bara krig där ute. Det är inget skönspel, men det är väl lite så slutspel ska vara, säger Ängelholmlagets Linus Sandin till C More och instämmer med påståendet om att de slagit klorna i storfavoriterna:

– Ja men lite. Vi har pratat om att försöka använda hela banan. Vi vet att de är bra när de får sina omställningar, så vi försöker få dem att jaga lite mer puck.

Efter två spelade perioder av mötet var det fortsatt Skellefteå som hade trycket, men Rögle lyckades hålla dem till få riktigt farliga chanser trots det stora underläget i skottstatistiken, 10–21.

– Mycket, mycket Skellefteå, men det ger ingenting, säger Niklas Wikegård i C More.

Släppte till slut: “Otroligt viktigt”

De chanser Rögle kunde skapa i den andra perioden kom framförallt när man vid två tillfällen fick chansen i powerplay. Inget ledde däremot till mål och mötet var helt lika på 0-0 inför den sista perioden.

– De får momentum och får lite luft av det. Förhoppningsvis får vi med oss lite powerplay, jag tycker att vi har förtjänat det, säger Jonathan Pudas till C More.

– Det är inte tillräckligt bra. Vi måste ha mer attack-mentalitet, säger Röglekaptenen Anton Bengtsson.

Till slut fick även Skellefteå utdelning för sitt spel. Jonathan Johnson spräckte målnollan i matchen efter halva sista perioden innan Albin Sundsvik satte sista spiken till slutresultatet 2–0.

– Vi gör en jäkligt stark insats här i dag. Otroligt viktigt att få 1–1 i det här mötet. Det är tålamod som krävs. Vi fortsätter bara mala på. Det spelar ingen roll att vi inte fick in pucken direkt. Vi fortsätter spela vårt spel och till slut gick den in. Jag tycker vi gjorde det bra och var tålmodiga, säger Sundsvik till C More.

