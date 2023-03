Han var högst delaktig i beslutet att välja ex-laget i kvartsfinalen - och fick utdelning direkt.

Anton Heikkinen visade sitt Mora vägen tidigt i första mötet med SSK.

– Vi är intensiva där framme, det vill vi vara, säger han till C More efter första perioden.

Det var många som förvånat höjde på ögonbrynet när Mora valde motståndare till sin kvartsfinal i HockeyAllsvenskan. Man valde nämligen Södertälje över Karlskoga. Ett beslut som SSK-kaptenen Christopher Liljewall menade skulle bli tändvätska för laget.

Det ska de få ångra, sade Liljewall till hockeysverige.se under gårdagen.

Högst delaktig i Moras beslut ska ex-SSK-spelaren Anton Heikkinen ha varit. Inför mötet berättade han för Länstidningen Södertälje om hur han tyckte att deras spelstil passade perfekt mot hans tidigare klubb.

– Vi kom fram till att vi har gjort bra matcher mot Södertälje under säsongen, sade han till LT.

Han såg ut att få helt rätt direkt i första mötet.

Tvåmålskytt direkt: “Väldigt bra tryck”

När cirka elva minuter var spelade av match ett hade nämligen Anton Heikkinen smällt in både 1–0 och 2–0 till hemmalaget. Siffror som även höll i sig in i periodpausen.

– Vi har väldigt bra tryck från start. Känslan är att vi maler ner dem i perioden och vi ska bara fortsätta med det. Vi är intensiva där framme, det vill vi vara, säger han till C More efter första perioden.

Den 22-årige forwarden gjorde totalt 36 matcher för Södertälje innan han under fjolårets säsong tog steget till Mora.

Matchen pågår.

