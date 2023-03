En dag återstår innan förbundskapten Ulf Lundberg tar ut sin trupp till VM.

Därmed tar nu hockeysverige.se's Ronnie Rönnkvist nu ut sin skuggtrupp.

“I sina bästa stunder är hon Sveriges bästa offensiva spelare”

“På forwardssidan har Lundberg verkligen ett smörgåsbord av kompetens att plocka av”

Imorgon presenterar Ulf Lundberg sin trupp till VM i Brampton med start 6:e april. 23 spelare får registreras, men Lundberg kommer under presskonferensen plocka ut 24 spelare. En kommer alltså falla bort vid VM-starten.



Konkurrensen för att komma med till VM har nog aldrig varit större, I alla fall då det gäller målvakter och forwards. På backsidan kan det se lite mer förutsägbart ut. Vi har tittat, funderat och klurat på hur en möjlig VM-trupp kan komma att se ut. Här är resultatet:

MÅLVAKTER

Emma Söderberg

25 år University of Minnesota-Duluth

”Söderberg har växt ut till en världsmålvakt och tycks samla på utmärkelser i NCAA. OS och VM-målvakt förra säsongen. Har både lugnet och erfarenhet som skapar trygghet åt övriga laget. Given i ett VM-lag 2023.”

Sara Grahn

34 år Luleå

”Ja, jag vet att Sara Grahn antagligen har spelat sin sista landskamp, vilket känns trist. Förutom att hon är en förbannat bra målvakt, den bästa svenska i SDHL enligt mig, har hon en ovärderlig erfarenhet och rutin som hon skulle kunna ta med sig in i det här laget.”

Tindra Holm

21 år Long Island University

”Smyger lite i skymundan på andra sidan Atlanten, men har växt enormt som målvakt. Kommer inte Grahn till start är Holm en given tvåa. Liksom Söderberg är hon förstamålvakt i sitt universitetslag.”



Kommentar: Nu vet vi att med stor sannolikhet att inte Sara Grahn kommer vara med i truppen, tyvärr. Ulf Lundberg har då bland andra Grahns målvaktskollega i Luleå, Frida Axell, och Djurgårdens Ida Boman att tillgå. U18-VM:s succémålvakt, Felicia Frank, känns inte riktigt redo för spel i ett senior-VM även om hon storspelare i U18-VM.

BACKAR

Jessica Adolfsson

24 år Linköping

”Har haft en del skadeproblem under säsongen, men ska nu vara helt återställd. Då är också Adolfsson given i ett svenskt VM-lag. Har både storleken (176 cm) och tuffheten som kommer behövas/krävas i VM.”



Maja Nylén Persson

22 år Brynäs

”En komplett back som trots sin ålder har massor av rutin från tidigare VM och OS-turneringar. Nylén-Persson är backen som ska leda det här laget både offensivt och defensivt. Låter som en ganska stor sak för en 22-åring, men hon kommer klara det galant.”



Anna Kjellbin

29 år Luleå

”Kjellbin har förmågan att alltid vara som bäst när det gäller som mest. Stressar inte upp sig i onödan och har defensiva kvalitéer som kommer betyda mycket för VM-laget. Har även samlat på sig massor med erfarenhet från internationella turneringar under åren, vilket blir viktigt att ha med sig i bagaget då både riktigt bra och mindre bra lag ska hanteras på bästa sätt.”

Mira Jungåker.

24 år Long Island University17 år HV71

Josefine Holmgren

29 år Djurgården

”Kommer från några tuffa säsongen skademässigt, men är en ledare både på och vid sidan av isen. Räkna inte med att ”Jossan” kommer få några stora rubriker i media om hon kommer med till VM, men för laget och Förbundskaptenen, Ulf Lundberg, skulle hon vara ovärderlig.”

Linnéa Andersson

24 år HV71

”Gör nästan aldrig en dålig match, men kanske inte kommit helt till sin rätt i sin nya klubb, MoDo. Kan stå för briljanta framspelningar från sin backplats. Liksom för Paula Bergström vore det på plats att hon äntligen skulle få sitt internationella genombrott. Bra ledaregenskaper både på och vid sidan av isen.”



Ida Karlsson

18 år Leksand

”Tuff, spelskicklig och kanske Leksands bästa back under säsongen. Hon har det internationella snittet i sitt spelsätt och drar sig inte för att ta för sig offensivt. Ett stort framtidslöfte som skulle vara utmärkt sig sjunde eller åttonde back för att få ännu mer internationell erfarenhet att ta med sig in i Damkronorna framöver.”



Kommentar: Ida Karlsson eller Tuva Kandell, där var det lite hugget som stucket. Två jättetalanger som framför allt besitter tuffheten som behövs på den här nivån. Karlsson är något mer produktiv offensivt gör att hon får platsen i vårt VM-lag. Även Mina Waxin finns nog med i Ulf Lundbergs tankar.

FORWARDS

Josefin Bouveng

21 år University of Minnesota

”Har storleken och kraften som gör att hon ständigt är ett orosmoment för motståndarnas backar. Har haft en säsong med både ”ups and downs” i Minnesota. Hennes unika egenskaper gör att hon givetvis ska ha en biljett till VM. Har alla förutsättningar för att bli en världsspelare.”



Olivia Carlsson

28 år MoDo

”Bara ett mål och totalt fem poäng på 32 matcher under säsongen. Ingen poängmaskin, men har defensiva egenskaper som gör att hon kommer bli mycket nyttig för det här laget då man ställs mot lag som USA, Kanada och Finland. En spelare att lita på då det blåser kallt i Brampton.”



Sara Hjalmarsson

25 år Providence College

”Poängmaskin av stora mått. 24 mål och totalt 44 poäng på 37 matcher i NCAA den här säsongen. Har haft lite tufft att producera i OS och VM-turneringar, men får hon det att lossna i den här turneringen kan Hjalmarsson bli samma matchvinnare som hon varit under säsongen i Providence.”



Lisa Johansson

30 år Luleå

”Hade lite tufft inledningsvis i sin nya klubb Luleå. Inte konstigt då hon innan spelat tolv säsonger i rad för samma klubb, AIK. Nu har hon steppat upp rejält och är en av favorittippade, Luleås, bästa spelare. Irrationell som har förmågan att trolla till det, men även ställa till det för motståndarna, i tuffa matcher. Har dessutom erfarenhet från en rad OS och VM-matcher. Vet vad som krävs och inte blyg för att förmedla det till sina landslagskompisar.”

Lina Ljungblom

21 år MoDo

”Har en skön tjurighet som smittar av sig och behövs i tuffa VM-matcher. Men framför allt har hon förmågan att skapa offensivt och finnas på plats då det luktar målchans. Har varit en talang under många säsonger, men nu är det dags för Ljungblom att visa upp den mogna seniorspelaren med ett internationellt snitt som hon är.”



Emma Nordin

31 år Luleå

”Jag hoppas Ulf Lundberg ringt tre, fyra gånger om dagen till Emma Nordin, kanske även då och då mitt i natten, för att få ett ja till VM-spel av henne. I sina bästa stunder Sveriges bästa offensiva spelare och en världsspelare. Har nu fått jobba i lugn och ro under säsongen efter sina Kinaresor vilket gjort att hon hittat tillbaka till sin själv i spelet. Given i VM om hon tackar ja.”

Hanna Olsson

24 år Frölunda

”Egentligen borde det inte vara någon tvekan över att Hanna Olsson ska med till VM, men… Det finns ett men eller frågetecken om ni så vill. Hon har den här säsongen spelat i NDHL. Hur står det då till med tempot? Nu är hon specialist på att förbereda sig optimalt och antagligen kommer det inte ställa till några problem. Och på 29 serie eller kvalmatcher den här säsongen har hon svarat för 53 mål och totalt 140 poäng.”

Felizia Wikner Zienkiewicz

23 år Brynäs

”Orienteraren från Kungsbacka är en av svensk hockeys mest irrationella, men också spännande spelare. Spelar med en fart som rör om det rejält i grytan hos motståndarna. ”Jag märker inte att jag blir trött” visar att hennes inställning är ovärderlig för ett lag. Dessutom har hon ett sinne för att hitta nätmaskorna.”



Hanna Thuvik

20 år Brynäs

”Var reserv vid senaste VM-turneringen. Har under den här säsongen fått sitt stora nationella genombrott då hon spelat med Lara Stalder och Anna Meixner. Två spelare som delat med sig av sin erfarenhet till 20-åringen från Skärhamn. En talang som med rätt omgivning kan blomma ut under VM.”



Lova Blom

19 år Djurgården

”Visst finns det risk att vår trupp innehåller en hel del oerfarenhet av internationellt spel, men givetvis ska bästa spelarna spela oavsett ålder. Blom har under säsongen visat upp ett moget spel samtidigt som hon under landslagssamlingarna förra säsongen visat att hon håller internationellt. Ett sparkapital som passar utmärkt som en 13:e forward i VM.”

31 år Djurgården20 år Mercyhurst University20 år LinköpingOm Emma Nordin fortsätter tacka nej till landslagsspel borde frågan gå till Michelle Löwenhielm för att få in viktig erfarenhet, rutin men även spelskicklighet. Den här gången lämnar vi Sofie Lundin utanför truppen då hennes säsong på Ohio State varit lite trög. Julia Östlund har haft en fin säsong i Djurgården, men räcker inte riktigt till för en plats i vårt VM-lag. Inte heller årets genombrottstjej, Hilda Svensson , tar en plats i vår trupp eller för den delen Brynäs Jenny Antonsson . Men på forwardssidan har Ulf Lundberg verkligen ett smörgåsbord av kompetens att plocka av.