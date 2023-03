HV71:s säsong är över – men inte Emil Andraes.

Backtalangen kommer nämligen åka över till Nordamerika – för att spela i AHL med Philadelphia Flyers farmarlag.

Det blev ett glatt slut på säsongen för Emil Andrae och HV71 då klubben lyckades hålla sig kvar i SHL genom att undvika kvalspel.

För Andrae är dock inte säsongen över riktigt än.

Nu meddelar nämligen AHL-laget Lehigh Valley Phantoms, farmarlag till Philadelphia Flyers, att Emil Andrae kommer att åka över till andra sidan Atlanten och spela där resterande del av våren.

Officiellt har 21-åringen skrivit ett tryout-kontrakt med farmarlaget för att möjliggöra spel i klubben under slutet av grundserien samt slutspelet.

– Till en början kommer jag vara i AHL-laget och träna med dem. Sedan får vi se om det blir aktuellt med matcher. Jag känner mig fräsch i kroppen och sugen på mer hockey innan säsongen är slut, säger Emil Andrae själv till HV71:s hemsida.

Defenseman Emil Andrae has joined us for the remainder of the 2022-23 season on a try-out basis. Andrae, 21, just completed his season in the Swedish Hockey League with HV71 where he scored 6 goals with 20 assists for 26 points in 51 games.