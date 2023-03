Juuso Riikola har varit en säsong i Sverige med Oskarshamn. Någon mer ser det inte ut att bli. Enligt Watson.ch är backen klar för den schweiziska storklubben ZSC Lions.

Finländaren sitter på ett utgående kontrakt med Oskarshamn. Någon fortsättning ser det inte heller ut att bli.

Enligt Watson.ch är Juuso Riikola nämligen klar för spel i ZSC Lions. Den schweiziske storklubben ska ha gjort klart med honom till nästa år och 29-åringen ser därmed ut att ha spelat sin sista SHL-match för den här gången.

Blir lagkamrat med Wallmark

Oskarshamn, som åkte ur SM-slutspelet i åttondelsfinalen mot Luleå, har tre backar under kontrakt till nästa år.

Juuso Riikola spelade i snitt runt 19 minuter per match under säsongen och var med det en av backarna som spelade mest i laget. Under säsongen har det blivit 19 poäng på 42 matcher. Backen kom inför säsongen från Pittsburgh Penguins organisation. Där han över fyra säsonger spelade 80 NHL-matcher.

I Zürich blir han lagkamrat med Lucas Wallmark.

