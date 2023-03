Luleå vann den första matchen och Oskarshamn var piskade att vinna. Det gjorde de också – efter ett massivt tryck från Luleå i förlängningen.

– Herregud vad skönt, säger Lukas Pilö som blev matchvinnare med sitt 4-3-mål.

Efter den inledande vinsten hemma i Luleå var Oskarshamn tvungna att vinna på hemmaplan för att hålla liv i matchserien.

Man tog också tidigt ledningen via Myles Powell.

Men sedan kom Luleå in i matchen. 1-1 via Jonathan Andersson blev sedan 2-1 efter ett mål av Julius Honka. Ett resultat som stod sig in i den andra perioden. Där kvitterade Patrik Karlkvist tidigt och gav hemmapubliken ny energi.

Innan den andra perioden var över hade dock Luleå gjort 3-2 via Tomi Sallinen.

I den tredje perioden kvitterade Oskarshamn å nyo, denna gången via Ahti Oksanen.

Något som tog matchen till en förlängning. Till den dök inte Patrik Karlkvist upp. Stjärnan blev träffad av en puck i huvudet i den tredje perioden och återvände aldrig till spel igen.

Avgjorde – efter att ha varit ordentligt tillbakatryckta

Väl i förlängningen väntade också en massiv Luleåpress. Norrbottningarna var klart piggare och sköljde över hemmalaget gång på gång.

Men det spetsiga Oskarshamn går inte att räkna bort. För helt plötsligt stack de upp och då blev det också mål. Lukas Pilö hittade ett öppet läge och prickade in segermålet.

– Herregud vad skönt. De får långa anfall men vi krigar bra i försvaret. Vi har skickliga spelare så om vi får en chans kan den sitta, säger backen i C Mores sändning.

Den avgörande matchen spelas nu i morgon, tisdag. Även den i Oskarshamn. Det återstår att se om poängkungen Patrik Karlkvist är tillbaka i spel då.

