Klart: C More sänder finska slutspelet

C More har sedan tidigare köpt in rättigheter till den schweiziska ligan. Nu kommer kanalen även att sända slutspelet i den finska ligan.

– Vi höjer slutspelstemperaturen ytterligare, säger Johan Cederqvist, chef för kanaler och rättigheter på C More, till Hockeysverige.se.

Den här säsongen har över 40 svenska spelare kommit till spel i finska Liiga och när slutspelet under måndagskvällen drar i gång kommer de svenska hockeyälskarna att kunna följa slutspelsdramat i vårt östra grannland.

För Hockeysverige.se bekräftar Johan Cederqvist, chef för kanaler och rättigheter på C More, att kanalen kommer att sända slutspelet i Liiga.

– Vi höjer slutspelstemperaturen ytterligare i vår och visar hela Liiga-slutspelet med start redan i kväll. Den finska ligan är alltid intressant, både ur ett sportsligt perspektiv men också tack vare det stora antalet svenskar som spelar i ligan, säger Cederqvist till Hockeysverige.se.

Svenska möten i åttondelsfinalerna

Först ut är kvällens åttondelsfinaler mellan Ässät och TPS samt Kärpät och KooKoo. I lagen återfinns en rad svenskar i form av Niklas Rubin (Ässät), Joachim Rohdin (Ässät), Niklas Arell (TPS), Martin Johansson (TPS), Sebastian Stålberg (TPS), Ludwig Byström (Kärpät), David Rundblad (Kärpät), Petter Emanuelsson (Kärpät), Carl Jakobsson (Kärpät), Linus Andersson (KooKoo), Emil Molin (KooKoo) och Axel Ottosson (KooKoo).

Kvällens sändningar startar klockan 17:15 på cmore.se. Matcherna kommenteras på finska.

