Som vanligt är SHL en liga där det vimlar av starka profiler och skickliga hockeyspelare. Men vilka har varit bäst under säsongen?

Hockeysverige.se har tidigare låtit C Mores expert Petter Rönnqvist lista sina fem bästa målvakter. Idag låter vi C More-kollegan Fredrik Söderström plocka ut sina topp fem bland forwards.

30 år | 49 matcher | 58 poäng (23+35)

En fluga gör ingen sommar. Men nu har han bekräftat sin kapacitet. Kreativ, effektiv och bärande spelare i ett lag som återigen visar förmåga trots begränsade möjligheter på vissa områden. Dessutom en spännande resa, SHL-stjärna på äldre dagar. Nyskrivet långt avtal med IK Oskarshamn, en viktig signal om uthållighet för klubben.

Patrik Karlkvist. Foto: Bildbyrån

32 år | 44 matcher | 37 poäng (18+19)

En stökig återkomst för HV71, som under säsongen plockat in högklassiga spelare och nu visar betydligt bättre resultat. Petersson har hittat nivån, visar klass. Skottet och det kreativa spelet sticker ut. Underhållande, skicklig och effektiv. Kan vara en starkt bidragande orsak om HV71 undviker negativt kval trots den svaga hösten.

André Petersson. Foto: Ronnie Rönnkvist

31 år | 48 matcher | 31 poäng (12+19)

Imponerar på så många sätt. Uppträder med pondus och beslutsamhet, driver spelet och leder styrkorna. Mycket istid, stort ansvar, hög kravställning på sig själv och sin omgivning. Ett ledarskap på isen som inger respekt och förtroende.

Anton Lander. Foto: Bildbyrån

28 år | 48 matcher | 63 poäng (35+28)

Sanslöst effektiv säsong, nästan svårt att förklara hans förmåga att göra mål. En viktig roll i ett offensivt starkt lag. Fart och kontroll ger honom bra lägen, väl där finns självförtroendet och beslutsamheten. Nosar på fina rekord i svensk hockey och har varit en uppfriskande injektion i SHL.

Antti Suomela. Foto: Bildbyrån

1. Oscar Möller, Skellefteå

34 år | 45 matcher | 43 poäng (23+20)

Konstanten i SHL och Skellefteå. Levererar säsong efter säsong, känns faktiskt bättre och bättre. Inte bara poängstark, bidrar dessutom med karaktär och arbetsmoral. Går först, går främst, här har unga spelare någon att ta rygg på. Kommer vara viktig i Skellefteås jakt på guldet.

En ung Oscar Möller. Foto: Ronnie Rönnkvist

