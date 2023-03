Antti Suomela är helt överlägsen i SHL och prisas nu som månadens spelare – för andra månaden i rad.

I SDHL är det skyttedrottningen Petra Nieminen som vinner pris som månadens spelare i februari.

Nu är det klart vilka som är månadens bästa spelare i de svenska toppligorna SHL och SDHL.

SDHL:s bästa spelare under februari har varit Petra Nieminen i Luleå. Måldrottningen gjorde mål i alla Luleås sex matcher under februari med totalt elva mål och 16 poäng som facit under månaden. Totalt gjorde finländskan 30 mål och 53 poäng på 32 matcher under SDHL:s grundserie.

Hon är nu den tredje Luleåspelaren den här säsongen att utses till månadens spelare, tidigare har även Emma Nordin och Noora Tulus vunnit priset. Hon tilldelas nu Hejapriset av Svenska Spel och skänker vinstpengarna på 10 000 kronor till Luleås flickverksamhet.

– Det har varit fantastiskt att se hur flickverksamheten inom Luleå Hockey växt fram de senaste säsongerna. Därför känns det jättebra att kunna stötta dom ytterligare eftersom dom är vår framtid, säger Nieminen i ett pressmeddelande.

Suomela prisas igen

Inom SHL är det dominerande poängkungen Antti Suomela som utses till månadens spelare – igen. Suomela vann priset i januari efter att ha gjort sju mål och tolv poäng på åtta matcher.

I februari var han dock ännu bättre med hela elva mål och 15 poäng på nio matcher. Han får nu ta hem priset för andra raka månaden.

– Det känns overkligt att få det andra månaden i rad. Vår kedja har spelat bra och självklart känns det jättebra att belöning för det, säger Suomela om utmärkelsen.

Antti Suomela leder både SHL:s skytteliga och poängliga efter att ha gjort 35 mål och 63 poäng på 47 matcher. Han skänker sina prispengar på 10 000 kronor till Oskarshamns satsning på damhockey.

– Jag vill ge pengarna till IK Oskarshamns dam- och flickverksamhet, som är på uppgång då många unga tjejer vill börja spela hockey i föreningen, säger Suomela.

